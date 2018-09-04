Климкин рассказал о мерах противодействия России в Азовском море

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, рассказал о возможных ответных действиях на «провокации» России в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости.

«Мы прекрасно понимали, что Россия начнёт контролируемую эскалацию и начнёт поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», — пояснил Климкин в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Министр отметил, что речь идёт о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнёрами и дальнейшем расширении присутствия в Азовском море.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что намерен поднять вопрос возможного введения санкций против России за «задержку» кораблей в Азовском море на заседании Генассамблеи Организации Объединённых Наций.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Азовском море.

По его словам, поведение Киева свидетельствует о том, что Украина не намерена придерживаться каких-либо норм международного права в отношениях с Россией, и в результате Москва пошла на ответные меры.