Москалькова заявила об отсутствии прогресса в вопросе возвращения на родину экипажа «Норда»

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об отсутствии прогресса в вопросе возвращения на родину моряков с российского судна «Норд» и рыбаков с украинского «ЯМК-0041».
Москалькова заявила об отсутствии прогресса в вопросе возвращения на родину экипажа «Норда»
  • РИА Новости

«К сожалению, с уполномоченным Верховной рады Людмилой Денисовой с 22 числа практически нет контактов, на мои телефонные (звонки) и сотрудников аппарата она не отвечает», — цитирует её РИА Новости.

По словам Москальковой, сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность.

Омбудсмен также добавила, что «со стороны Российской Федерации нет препятствий для взаимного, паритетного действия по возвращению рыбаков», подчеркнув, что подтверждения готовности Украины пропустить экипаж «Норда» до сих пор не получено.

Ранее Москалькова в беседе с ФАН рассказала о разговоре с Денисовой о ситуации с моряками России и Украины.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить