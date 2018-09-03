Москалькова заявила об отсутствии прогресса в вопросе возвращения на родину экипажа «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об отсутствии прогресса в вопросе возвращения на родину моряков с российского судна «Норд» и рыбаков с украинского «ЯМК-0041».

«К сожалению, с уполномоченным Верховной рады Людмилой Денисовой с 22 числа практически нет контактов, на мои телефонные (звонки) и сотрудников аппарата она не отвечает», — цитирует её РИА Новости.

По словам Москальковой, сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность.

Омбудсмен также добавила, что «со стороны Российской Федерации нет препятствий для взаимного, паритетного действия по возвращению рыбаков», подчеркнув, что подтверждения готовности Украины пропустить экипаж «Норда» до сих пор не получено.

Ранее Москалькова в беседе с ФАН рассказала о разговоре с Денисовой о ситуации с моряками России и Украины.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.