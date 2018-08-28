Россия поддерживает обмен моряков украинского ЯМК-0041 на экипаж «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва поддерживает обмен российских моряков с судна «Норд» на украинский экипаж ЯМК-0041.

Об этом говорится в обращении Москальковой к украинской коллеге Людмиле Денисовой.

«Понимая «зеркальность» данной ситуации с обстоятельствами, в которых оказались российские моряки судна «Норд», задержанные украинскими пограничниками 26 марта с. г., и исходя из гуманитарных соображений, российские органы государственной власти поддерживают предложение об осуществлении одновременного перехода через границу и возвращении в место своего проживания моряков двух государств», — приводит РИА Новости обращение Москальковой.

Ранее Москалькова призвала Денисову содействовать обмену украинцев с судна ЯМК-0041 на россиян с траулера «Норд».