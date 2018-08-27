Москалькова вновь призвала Киев обменяться задержанными рыбаками

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую коллегу Людмилу Динисову содействовать обмену украинцев с судна ЯМК-0041 на россиян с траулера «Норд».

«Направляю ей очередное письмо и очень надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям», — заявила Москалькова.

По её словам, она уже не раз с момента задержания обращалась к Денисовой с призывом поддержать обмен моряками.

В сообщении на сайте омбудсмена также приводятся слова крымского уполномоченного Людмилы Лубиной о том, что экипаж украинского судна ЯМК-0041 «находится на грани выживания». Она заявила, что официальный Киев и судовладельцы просто забыли про моряков.

Омбудсмен добавила, что дважды посещала капитана украинского судна, у него нет жалоб на условия содержания и здоровье, но его беспокоят неизвестность и тяжёлое финансовое положение семьи на родине.