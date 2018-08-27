Крымский омбудсмен рассказала о состоянии задержанных за браконьерство украинских моряков

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Крымский омбудсмен Людмила Лубина рассказала о состоянии задержанных за браконьерство украинских моряков, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на её пресс-службу.
Крымский омбудсмен рассказала о состоянии задержанных за браконьерство украинских моряков
  • © ФСБ РФ

«Капитана украинского судна я посещала уже два раза. Никаких жалоб на условия содержания и здоровье он не имеет. Единственное, что беспокоит моряка, — это неизвестность и тяжёлое финансовое положение его семьи на родине», — заявила Лубина.

По её словам, члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно, имеют возможность обследоваться в лечебных учреждениях Севастополя.

Как отметила омбудсмен, моряки уже четвёртый месяц «живут в состоянии полной неопределённости».

Лубина добавила, что капитан ЯМК-0041 Виктор Новицкий находится в СИЗО, а остальные члены экипажа живут в Балаклаве и свободны в передвижениях.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с ФАН рассказала о разговоре со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой о ситуации с моряками России и Украины.

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