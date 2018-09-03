Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом арестованной россиянки Марии Бутиной.
Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной
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«Направила сегодня письмо генеральному прокурору Соединённых Штатов Америки», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Таким образом она ответила на вопрос одного из студентов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России о том, есть ли у неё конкретный план действий для помощи в освобождении Бутиной.

Ранее газета «Известия» писала, что Москалькова намерена обратиться в Министерство юстиции США с просьбой освободить Бутину.

В МИД России ранее также потребовали от США прекратить оказывать психологическое давление на арестованную россиянку.

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