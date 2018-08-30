В МИД призвали США прекратить оказывать на Бутину психологическое давление

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МИД России потребовал от Соединённых Штатов прекратить оказывать психологическое давление на арестованную россиянку Марию Бутину.
В МИД призвали США прекратить оказывать на Бутину психологическое давление
  • Reuters

Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Требуем от американских властей незамедлительно прекратить оказывать на М.В. Бутину психологическое давление и освободить её», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что Минюст США не представил ни одного «даже косвенного доказательства вины» россиянки, за исключением бессвязных сообщений в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на Бутину в США оказывается психологическое давление.

Бутину задержали в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента. Следующее судебное заседание по её делу пройдёт 10 сентября.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

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