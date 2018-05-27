«Ограничения вредят не нам»: в Москве ответили на призыв Киева к «уничтожению России» с помощью санкций

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Роман Шимаев, Марианна Чурсина
Говоря о необходимости усиления санкций для «уничтожения России» по примеру СССР, киевские власти демонстрируют свою некомпетентность. Такое мнение высказали представители российских властных кругов. В Совете Федерации указали, что причиной развала Советского Союза стали не ограничительные меры, а отсутствие консолидации общества. В Госдуме вместе с тем подчеркнули, что санкционный режим сильно бьёт и по самой Украине, а в Европе уже признают неэффективность данных мер. В Москве уверены, что российская экономика успешно развивается в условиях ограничений, а в Киеве ошибаются, делая ставку на «победу западных санкций».
«Ограничения вредят не нам»: в Москве ответили на призыв Киева к «уничтожению России» с помощью санкций
  • © Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве уверены, что санкционный режим приведёт к «уничтожению России», как это случилось в своё время с Советским Союзом. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

«На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский Союз... Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России. Больше решительных действий в этом направлении», — приводит его слова РИА Новости.

Украинский чиновник также сослался на «чудесный пример из собственной жизни», отметив, что распад СССР произошёл именно благодаря санкциям. Однако, Тука затем добавил, что к крушению Советского союза привёл и ряд других факторов, включая гонку вооружений.

«У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире — Советский союз, которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом», — подчеркнул Тука.

«Украинская сторона страдает в большей степени»

Комментируя заявления киевского чиновника член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Киеву нужно понять обоюдоострый характер ограничительных мер, которые по итогу в большей в мере давят именно на Украину.

«Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам ЕС и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она как попугай вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

Он отметил, что Россия демонстрирует мировому сообществу, что успешно справляется с санкциями.

«Основанная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся ... Да, санкции — это плохо, но при том мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем свою экономику и движемся вперёд», — сказал он.

Он также предположил, что подобные заявления Киева направлены на украинский электорат в преддверии предстоящих в 2019 году президентских выборов. По мнению парламентария, граждане Украины не заинтересованы в санкционной борьбе против России. На самом деле, они больше обеспокоены ситуацией внутри государства, добавил Цеков.

  • Здание украинского парламента в Киеве
  • Reuters
  • © Anatolii Setpanov

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT также отметил неблагополучную экономическую ситуацию в самой Украине, которая произошла в том числе из-за отказа от экономического сотрудничества с Россией во многих областях. 

«Украина со времён украинской весны очень сильно потеряла в плане доходов и развития собственной экономики. Насколько я знаю, многие украинцы бегут из страны в Россию и Европу в поисках заработка, потому что многие серьёзные украинские предприятия были ориентированы на партнерство с российской промышленностью. А сейчас даже оборонному комплексу Украины запрещено поставлять продукцию в Россию, а эта продукция, кроме России, никому не нужна», — пояснил член комитета Госдумы по международным делам.

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Отметим, что после прихода к власти на Украине Петра Порошенко произошло снижение уровня товарооборота с Россией. Несмотря на это, согласно данным госстата Украины, Россия стала крупнейшим торговым партнёром страны в 2017 году. Общий объём импорта и экспорта составил $11,1 млрд. При этом показатель обмена товарами между странами гораздо ниже, чем это было в 2011 году. Тогда это значение равнялось почти $49 млрд.

При этом в «целях обеспечения национальной безопасности» правительство страны продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года. В этот список, в частности, входит мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, субпродукты, а также рыба, молочные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия.

«Недостаток образования»

В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил недостаток образования у представителей украинской власти.

«Во-первых, у руководства Украины или недостаточно образования, или они забыли нашу совместную историю, потому что Советский Союз не санкции развалили ... Во-вторых, если бы Тука смотрел выступление президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ, то там всё было понятно», — отметил он в беседе с RT.

Член Госдумы подчеркнул, что многие страны Европы уже недовольны санкциями. 

«США и ЕС санкции уже приняли во всех направлениях. И то, что сегодня европейские руководители приезжают к президенту России на встречу говорит о том, что в этих странах также происходит недовольство санкционной политикой. Запрос гражданского общества на сегодняшний день — это налаживание добрососедских отношений с Россией», — пояснил Водолацкий.

В ближайшее время в связи с отсутствием эффекта от санкций будет наблюдаться тренд на их отмену, подчеркнул депутат Антон Морозов. 

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«Сейчас наоборот уже растёт понимании того, что эти ограничения вредят не столько нам, сколько тем странам, которые их вводят. И уже мы слышим всё чаще дискуссии на тему того, чтобы отменить эти санкции. В перспективе я думаю, что ближайший тренд — движение в сторону отмены санкций, потому что ситуация показывает их абсолютную неэффективность», — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что российская сторона не будет идти на уступки в связи какими-либо ограничениями, вводимым другими государствами.

Власти Украины напрасно верят в силу западных антироссийских санкций, отметил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Георгий Тука — очередной «уничтожитель России». Одна из психологических черт нового украинского политикума — идолопоклонство перед западными санкциями и вера в их победу. Понимаете — они примеряют их на себя и думают «да, мы бы такого давления не выдержали, обязательно сдались бы, на любых условиях». Им просто невдомек, что можно иначе. Почему украинский, с позволения сказать, политик, так уверен, что нас сломят санкции? Георгию Туке нужно не на санкции смотреть, а на список международных встреч Владимира Путина — Макрон, Меркель, Абэ», — отметил он.

Украинские санкции

В марте 2014 года Украина ввела первые санкции в отношении России. «Южмашу» было запрещено обслуживать российские ракетные комплексы, а всем остальным украинским компаниям — любое сотрудничество с РФ в военной сфере. В середине сентября 2015 года был сформирован санкционный список, куда попало около 400 россиян и свыше 105 юридических лиц, среди которых авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро» и практически все телекомпании.

В 2016 году Киев запретил использовать российские платёжные системы и популярные социальные сети «Яндекс» и «Вконтакте». 

  • Пётр Порошенко
  • © Valentyn Ogirenko / Reuters

18 мая 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении новых санкций. Документ касается обнародованного решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Как подчёркивали в СНБО, санкции синхронизированы со списком Министерства финансов США, который был опубликован 6 апреля.

После обновления в санкционном списке значатся 1748 физических и 756 юридических лиц. Под новые ограничительные меры, в частности, подпали МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина, сайты российских телеканалов, а также Московская биржа. Все они якобы причастны «к информационной и киберагрессии» против украинской стороны.

Москва расценивает действия украинских властей как очередной акт политической цензуры, призвав профильные международные организации отреагировать на произвол в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что угрозы для работы украинских журналистов в России нет. Обращение российских властей не осталось без ответа, к отмене запрета на работу российских СМИ призвала Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ).

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