В Совфеде прокомментировали заявление Киева об «уничтожении России» с помощью санкций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о том, что санкции способны «уничтожить Россию», как это, по его словам, было с Советским Союзом.

«Основанная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся… Да, санкции — это плохо, но при том мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем свою экономику и движемся вперёд», — сказал парламентарий.

По словам Цекова, на Западе уже начинают понимать, что ограничительные меры — обоюдоострые.

«Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам ЕС и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России», — отметил сенатор.

Цеков также предположил, что подобные заявления Тука делает в преддверии предстоящих президентских выборов в стране.

По мнению парламентария, Киев считает, что такая риторика нравится украинским избирателям, однако украинцев уже в меньшей степени волнуют санкции против России. На самом деле их больше беспокоит ситуация внутри государства, заключил Цеков.

Ранее Тука заявил, что на Россию необходимо давить санкциями, ведь «именно так уничтожили Советский Союз».