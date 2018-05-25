Гройсман призвал ЕС и США усилить синхронизацию антироссийских санкций

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини заявил, что Киев ожидает большей синхронизации санкционных режимов в отношении России между ЕС и США.
Гройсман призвал ЕС и США усилить синхронизацию антироссийских санкций
  • Владимир Гройсман
  • globallookpress.com
  • © Christophe Gateau/dpa

«Киев рассчитывает на сохранение санкционной политики Евросоюза против России как государства-агрессора и ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США», — цитирует Гройсмана пресс-служба украинского кабмина.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы развёртывания миротворцев ООН и совместные действия в энергетическом вопросе. В данном контексте Гройсман заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» является «гибридным оружием против Европы».

«Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС», — подчеркнул он.

Ранее Гройсман заявил, что «Северный поток — 2» призван оказывать давление на Европу.

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