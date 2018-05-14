В Киеве заявили, что «Северный поток — 2» призван оказывать давление на Европу

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером заявил, что газопровод «Северный поток — 2» призван оказывать политическое давление на Европу и Украину.
В Киеве заявили, что «Северный поток — 2» призван оказывать давление на Европу
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner

Как сообщили в пресс-службе правительства Украины, Гройсман отметил, что «Северный поток — 2» — это «не коммерческий проект».

«Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость всей Европы от России. И при этом не существует никакой реальной гарантии, что «Северный поток — 2» не будет использован в политических целях», — добавил он.

Гройсман подчеркнул, что проект газопровода — это исключительно «геополитическая конструкция, которая призвана оказывать политическое давление на Украину и Европу и которая несёт прямую угрозу украинскому государству».

«В то же время я гарантирую, что украинская ГТС является и будет надёжным транзитером и на 100% обеспечит транзит газа для европейских потребителей. Мы готовы совместно с международными партнёрами как модернизировать нашу газотранспортную систему, так и управлять ей», — заключил премьер.

Ранее в украинском МИД отметили, что реализация проекта газопровода позволит Германии контролировать рынок газа в Европе.

10 мая в Министерстве иностранных дел России указали на то, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы.

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