Гройсман отметил положительную динамику в экономических отношениях Украины и Германии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провёл встречу с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

«Надо отметить положительную динамику экономических отношений Украины и Германии. Но я уверен, что мы можем увеличить объёмы двусторонней торговли, более интенсивно заниматься инвестициями в экономику наших стран», — написал он в Twitter.

Зустрівся з Міністром економіки і торгівлі Німеччини Петером Альтмаєром. pic.twitter.com/IehFVAimxc — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 мая 2018 г.

Треба відзначити позитивну динаміку економічних відносин України та Німеччини. Але я певен, що ми можемо збільшити обсяги двосторонньої торгівлі, більш інтенсивно займатись інвестиціями в економіку наших країн. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 мая 2018 г.

Он также отметил, что Германия является очень важным партнёром и другом Украины.

«Мы ценим поддержку в такое важное для нашей страны время. Для нас важно, что в коалиционном соглашении Германии отмечена позиция относительно поддержки Украины», — добавил премьер.

Ранее Гройсман заявил, что двусторонняя торговля с Европейским союзом увеличилась на 29%.