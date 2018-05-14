Гройсман отметил положительную динамику в экономических отношениях Украины и Германии

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провёл встречу с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

«Надо отметить положительную динамику экономических отношений Украины и Германии. Но я уверен, что мы можем увеличить объёмы двусторонней торговли, более интенсивно заниматься инвестициями в экономику наших стран», — написал он в Twitter.

Он также отметил, что Германия является очень важным партнёром и другом Украины.

«Мы ценим поддержку в такое важное для нашей страны время. Для нас важно, что в коалиционном соглашении Германии отмечена позиция относительно поддержки Украины», — добавил премьер.

Ранее Гройсман заявил, что двусторонняя торговля с Европейским союзом увеличилась на 29%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных