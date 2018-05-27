На Украине назвали способ «уничтожить Россию»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука рассказал о том, какой, по его мнению, существует способ «уничтожить Россию».

Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne.

«На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский союз», — цитирует его РИА Новости.

Рассказывая о своей позиции по поводу урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе, Тука сказал, что он рассчитывает на то, что на Россию будут налагать новые санкции

«Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России... Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом», — отметил он, добавив, что к крушению СССР привели ещё и ряд других факторов «включая гонку вооружений».

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Россия должна оставаться зависимой от Киева в плане транзита газа.