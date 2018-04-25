«Повышают градус»: в Раде призвали сохранить «зависимость» России от транзита газа через Украину

Россия должна оставаться зависимой от Киева в плане транзита газа, считает депутат Верховной рады Антон Геращенко. Парламентарий утверждает, что строительство «Северного потока — 2» повысит вероятность «прямого нападения на Украину». По мнению экспертов, таким образом политики пытаются заблокировать проект, который будет выгоден европейским странам. Ранее Рада призвала воспрепятствовать строительству газопровода из-за угрозы «абсолютной монополии» Москвы. Об очередных опасениях Киева — в материале RT.

Киев должен сохранить «зависимость России от Украины в плане транзита газа». Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

«Если русские договорятся с европейцами, среди которых, к сожалению, есть многие люди, которые ценят деньги больше, чем человеческие жизни, и мы дадим им построить «Северный поток — 2», газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет и на которую работают 25 тыс. человек, станет никому не нужным металлоломом», — сказал депутат.

Он также призвал Вашингтон ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства «Северного потока — 2». Геращенко утверждает, что в случае реализации проекта «шансы прямого нападения на Украину вырастают в десятки раз».

«Мы просили наших американских партнёров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками строительства этого подводного газопровода «Северный поток — 2», и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — отметил Геращенко.

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

О том, что Россия якобы нападёт на Украину в случае реализации проекта, ранее говорили польские политики, напомнил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Здесь просто некое повышение градуса… Получается, что они таким образом пытаются заблокировать проект. Аргументация уже переходит в стадию некой истерии и нагнетания эмоций. Но если рационально рассуждать, «Северный поток — 2» как раз европейцам очень выгоден и нужен», — считает эксперт.

Напомним, что 5 апреля Верховная рада выступила против строительства газопровода, призвав отказаться от участия в подготовке и финансировании проекта. По мнению депутатов, реализация проекта приведёт к «экономической и политической дестабилизации Европы и планеты в целом».

Европа против санкций

Тема строительства «Северного потока — 2» может быть затронута в ходе переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа 27 апреля. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Также по теме «Геополитический покер»: почему Германия не готова поддерживать американские санкции против России Германия намерена освободить свои компании от необходимости поддерживать антироссийские санкции. Об этом пойдёт речь на переговорах...

«Если эта тема будет обсуждаться, то канцлер представит нашу позицию относительно экономической составляющей проекта и политических условий, в которых он реализуется», — цитирует Зайберта ТАСС.

В июне 2017 года американский сенат разрешил президенту США вводить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российских экспортных трубопроводов. В законопроекте упоминался «Северный поток — 2».

По данным The Wall Street Journal, власти Германии намерены обратиться к Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях против России.

Юшков отметил, что работа над реализацией проекта «Северный поток — 2» началась ещё до принятия законопроекта о возможных санкциях против России. По его словам, этот аргумент «Газпром» может использовать в случае введения ограничительных мер.

«Шансов у Украины не так много, но определённые риски сохраняются», — считает эксперт.

Киевские предложения

Напомним, что Германия и Финляндия уже выдали разрешения на строительство «Северного потока — 2». До конца апреля в «Газпроме» рассчитывают получить согласие правительства Швеции. Также своё разрешение должна выдать Дания — там при рассмотрении проекта рассматривают не только экологическую составляющую, но и вопросы национальной безопасности.

«Пока всё идёт к тому, что разрешение на прокладку газопровода выдадут. Остаются две страны, и буквально до конца мая они должны дать определённый ответ», — подчеркнул Юшков.

В компании подчёркивают, что действующий с Киевом контракт продлён не будет, однако это не означает, что транзит газа в Европу прекратится. По словам зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, российская сторона ждёт от Украины конкретных предложений по транзиту после 2019 года, когда истекает действующее соглашение.

Председатель правления «Газпрома» Алексея Миллера заявил, компания никогда не ставила вопрос об отказе от украинского маршрута. Он отметил, что определённый транзит через Украину может сохраниться в объёме 10—15 млрд кубометров, если Киев сможет обосновать экономическую целесообразность нового контракта.

Согласно проекту, газопровод будет проложен по дну Балтийского моря и пройдёт через исключительные экономические зоны России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Новый путь станет на 1800 км короче украинского маршрута. Предполагается, что газопровод введут в строй в конце 2019 года.