«Возможности у России есть»: «Газпром» объявил о готовности построить «Северный поток — 3»

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев не исключил строительства газопровода «Северный поток — 3». По его словам, для этого европейские страны должны обозначить свои потребности в российском газе и заключить соответствующие контракты. Также Медведев рассказал, что в «Газпроме» рассчитывают получить от Швеции разрешение на прокладку «Северного потока — 2» до конца апреля. При этом функционер подчеркнул, что действующий контракт с Украиной не будет продлён ни при каких обстоятельствах. Однако прекращение его действия не означает остановки транзита по украинскому маршруту. Российская сторона ждёт от Киева конкретных предложений по этому вопросу.

Российская энергетическая компания «Газпром» не исключает возможного строительства в будущем магистрального газопровода «Северный поток — 3». Такое заявление в ходе международной конференции «Перспектива энергетического сотрудничества РФ — ЕС» в Берлине сделал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

По его словам, в корпорации неоднократно заявляли о готовности поставить Европе «столько газа, сколько будет необходимо». И в «Газпроме» не намерены отказываться от этой позиции.

«У нас есть запасы подтверждённые, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности и готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются ещё новые газотранспортные проекты — «Северный поток — 3», например», — рассказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

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Комментируя ход работ по газопроводу «Северный поток — 2», зампред правления «Газпрома» отметил, что в компании рассчитывают получить разрешение на его строительство от правительства Швеции до конца апреля. Он напомнил, что аналогичные документы уже выдали Германия и Финляндия.

«Они (необходимые документы. — RT) представлены в соответствующие органы стран, которые должны рассмотреть и выдать разрешения. Две стороны по этому пути уже прошли. Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения для начала строительства, и теперь черёд за Швецией и Данией. Мы ожидаем, что Швеция выдаст разрешение до конца апреля, а Дания в лице своего министра иностранных дел даст рекомендацию соответствующему министерству энергетики для дачи разрешения», — сказал Медведев.

«Никаких поводов для отрицательного решения по выдаче разрешения быть не должно», — добавил он.

Также зампред правления «Газпрома» выразил уверенность в том, что в 2020 году объём поставок в Европу будет превышать 200 млрд кубометров в год. Напомним, в 2017 году энергетический гигант поставил в Европу рекордные 193,6 млрд кубометров, нарастив этот показатель на 8,1%.

Этот показатель обусловлен как минувшей холодной зимой в Европе, так и постепенным сокращением собственной добычи в странах Старого Света — в Великобритании, Нидерландах и Норвегии.

#Gas entering #EU internal market via #NordStream2 will be very competitive: it will compete on price and reliability with #LNG and other piped gas to meet EU need for increased gas imports over coming decades – compensating for declining European gas production #SecurityOfSupplypic.twitter.com/6Pv5KToPKZ — Nord Stream 2 Corp. (@NordStream2) 23 апреля 2018 г.

Инфографика оператора строительства «Северного потока — 2» (Nord Stream 2), на которой показана текущая и перспективная потребность европейских стран в газе. Зелёным цветом изображён чистый импорт, а чёрным — собственное производство.

Напомним, в конце января 2018 года нидерландский регулятор добывающей промышленности рекомендовал сократить добычу на самом большом месторождении природного газа в Европе на 44%, чтобы предотвратить землетрясения на севере страны. На месторождении Гронинген добывается порядка 21,6 млрд кубометров газа в год, что удовлетворяет примерно 5% европейского спроса на голубое топливо.

Озабоченность голландских политиков связана с растущим числом землетрясений в регионе. Последний толчок магнитудой 3,4 был зафиксирован в начале 2018 года. Разработку этого месторождения планируется полностью прекратить к 2030 году.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев

РИА Новости

«Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года»

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин рассказал RT, по каким причинам у российского газа такая высокая конкурентоспособность.

«Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже не одного дополнительного «Северного потока», конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях», — отметил Кулагин.

«Та цена, по которой Россия готова поставлять газ в Европу, те замыкающие затраты ниже, чем фактически любые альтернативные поставки того же сжиженного природного газа в различных регионах мира. Есть экономика и необходимая ресурсная база», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, у сторон есть несколько лет, чтобы оценить рынок, пока строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2» не вошло в фазу морской укладки.

«Переговоры не ведутся, пока только консультации»

В ходе пресс-конференции берлинского форума зампред правления «Газпрома» также коснулся украинской темы. По словам Медведева, тот факт, что в 2019 году не будет продлён действующий контракт с Киевом, не означает прекращения транзита в Европу через Украину.

«Он продлён не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, российская сторона ждёт от Украины конкретных предложений по транзиту газа после 2019 года, в том числе — касательно экономических условий транзита через территорию Украины.

Также по теме «Договориться не удалось»: что будет с Киевом без российского газа «Газпром» направил в Стокгольмский арбитражный суд иск с просьбой расторгнуть договор с «Нафтогазом» на поставку российского голубого...

«У нас пока переговоры не ведутся, только консультации. Итогом переговоров может стать не только объём транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения», — заявил Медведев.

При этом зампред правления «Газпрома» подчеркнул, что действующий контракт с Украиной не будет продлён ни при каких обстоятельствах.

Напомним, 20 апреля «Газпром» направила в Стокгольмский арбитраж документы с просьбой расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит российского голубого топлива. Глава энергетического гиганта Алексей Миллер предполагает, что этот процесс может занять порядка полутора-двух лет.

«Что касается арбитражных разбирательств, я считаю, они не только не помешают этим переговорам, но могут и помочь. Объём (транзита. — RT) будет зависеть от экономической привлекательности транзита. Сейчас мяч на украинской стороне. Она должна обосновать экономическую привлекательности и возможность транзита через Украину», — подчеркнул Медведев.

Стоит отметить, что проект газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря пролегает через исключительные экономические зоны России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. При этом такой путь на 1800 км короче, чем транзит по украинскому маршруту. Ввод в строй нового газопровода намечен на конец 2019 года.