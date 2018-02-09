«Проблемы только гипотетические»: строительство «Северного потока — 2» может начаться в 2018 году

Компания Nord Stream 2 AG намерена урегулировать все спорные вопросы и приступить к строительству газопровода «Северный поток — 2» в 2018 году. По словам исполнительного директора концерна Маттиаса Варнига, разрешение от Германии уже получено, а переговоры со шведскими и финскими партнёрами близки к завершению. Трудности могут возникнуть лишь с Данией, которая изменила своё законодательство и теперь рассматривает возможность запретить прокладку газопровода. О перспективах наращивания экспорта российского газа в Европу — в материале RT.

Оператор проекта «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG рассчитывает урегулировать все спорные вопросы и начать строительство газопровода уже в 2018 году. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Маттиас Варниг в интервью газете Die Welt.

«Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало строительства в 2018 году. Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнёров по договору», — цитирует бизнесмена ТАСС.

По его словам, в настоящее время компания ожидает выдачи разрешений на строительство от ряда европейских стран.

«От Германии мы их как раз получили, в Швеции рабочие процессы завершены, в Финляндии ещё пока нет, но мы ожидаем их завершения в ближайшие месяцы», — рассказал Варниг.

«Затем придётся посмотреть, какое решение примет Дания. Она может, согласно новому закону, наложить вето», — добавил исполнительный директор Nord Stream 2 AG.

Напомним, 31 января стало известно, что Германия выдала оператору проекта официальное разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны. Это решение было принято в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

Менеджер Nord Stream 2 AG Йенс Ланге тогда назвал полученное разрешение результатом масштабного планирования и общественных обсуждений. В свою очередь, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал это решение ключевым для начала строительства важнейшего участка газопровода.

Вопрос прокладки «Северного потока — 2» затрагивался 6 февраля на переговорах между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем комитета министров Совета Европы, главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.

Россия настаивает на том, что Дания должна рассматривать вопрос выдачи разрешения на строительство на основе законодательства, существовавшего на момент подачи заявки в апреле 2017 года. Между тем в ноябре датский парламент одобрил законопроект, который даёт право запретить прокладку газопровода не по соображениям безопасности или охраны окружающей среды.

Также на минувшей неделе зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что реализация проекта идёт в полном соответствии с графиком, подразумевающим ввод обеих ниток газопровода в эксплуатацию в конце 2019 года.

«Говоря о препятствиях, они на сегодняшний день носят гипотетический характер. Мы знаем все эти риски и препятствия. Назову принятый в Дании закон, который теоретически может использоваться для невыдачи разрешения на строительства в датских водах», — отметил он.

«Есть попытки политиканского воздействия на судьбу проекта, это хорошо известно. Мы исходим из того, что разум восторжествует, и проект реализуется», — подчеркнул зампред правления «Газпрома».

Строительные работы на газопроводе «Северный поток»

globallookpress.com

© UPPA/ZUMAPRESS.com

«Коммерческий проект сейчас совершенно политизирован»

Своё разочарование в связи с глубокой политизацией чисто коммерческого проекта выразил и Маттиас Варниг. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG отметил, что Соединённые Штаты негативно относятся к проекту, хотя в Вашингтоне «едва понимают европейский энергетический рынок и европейское ценообразование, но всё внимание сфокусировано на «угрозе» со стороны России».

Варниг обратил внимание на безупречную энергетическую репутацию России, которая «более 40 лет без перебоев поставляла газ». При этом он признал, что в вопросах газового экспорта Россия больше зависит от Европы, нежели наоборот.

«Россия, как и прежде, осуществляет экспорт в Европу, включая Турцию, и эти поставки вносят существенный вклад в финансирование госбюджета», — отметил бизнесмен.

По его словам, проведённые стресс-тесты показали, что Европа даже при остановке поставок российского газа будет находиться в хорошей позиции благодаря принятию ряда мер, включая создание терминалов для сжиженного газа.

Ранее Варниг в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche заявил, что компания Nord Stream 2 AG намерена потребовать компенсации ущерба в случае изменения газового законодательства стран Евросоюза. В ноябре 2017 года Еврокомиссия предложила внести законодательные изменения в энергетическую сферу, которые могут привести к юридическим конфликтам между ЕС и третьими странами.

«Лишь капли в чашке кофе»

Переговоры о строительстве «Северного потока — 2» ведутся на фоне риторики некоторых политиков о готовности заменить российский газ альтернативными источниками, например, американским сжиженным природным газом (СПГ).

В связи с этим на прошедшей 6 февраля в Нью-Йорке встрече представителей «Газпрома» с инвесторами была продемонстрирована наглядная инфографика, в которой поставки американского СПГ на европейский рынок сравнивались с несколькими каплями кофе на фоне поставляемых по трубопроводам объёмов российского голубого топлива.

Более того, в начале 2018 года в Соединённые Штаты начал поставляться российский СПГ. При этом Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований призвал считать это не столько тенденцией, сколько иллюстрацией растущей глобализации газового рынка.

В цехе «ЭТЕРНО» ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Перспективы роста

О необходимости наращивания поставок российского газа в Европу для обеспечения энергетической безопасности в интервью Reuters заявил Александр Медведев. По его словам, Европа может столкнуться со скачком цен и дефицитом газа уже в следующем десятилетии, если политика стран ЕС не изменится.

«Многие серьёзные аналитики смогут предоставить вам модель, показывающую, что Европа вскоре столкнётся с серьёзным газовым кризисом и, что ещё хуже, резким ростом цен», — отметил зампред правления «Газпрома».

Он рассказал, что в 2017 году экспорт «Газпрома» в Европу вырос на 8% (до 194 млрд кубометров) и достиг рекордных 35% рынка. По мнению Медведева, эта цифра может вырасти до 40% по мере снижения добычи в Великобритании и Нидерландах, а также замедления роста производства в Норвегии после 2025 года.

Так, в конце января 2018 года нидерландский регулятор добывающей промышленности рекомендовал сократить добычу на самом большом месторождении природного газа в Европе на 44%, чтобы предотвратить землетрясения на севере страны. На месторождении Гронинген добывается около 21,6 млрд кубометров газа в год, что удовлетворяет 5% европейского спроса на голубое топливо.

Министр экономики Нидерландов Эрик Вибес заявил о намерении снизить добычу на этом месторождении до 12 млрд кубов в год. И принять это решение он собирается уже в ближайшее время — до марта текущего года. Озабоченность голландских политиков связана с растущим числом землетрясений в регионе. Последний толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован 8 января 2018-го и произошёл всего в 160 км от Амстердама.

Также, по мнению Bloomberg, «замороженные отношения Европы с «Газпромом» демонстрируют признаки оттаивания». В частности, регулятор ЕС высоко оценил решение «Газпрома» разрешить реверсивные поставки на болгаро-греческой границе.