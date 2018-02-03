Двойные стандарты: в Европарламенте рассказали о возможных правовых конфликтах при строительстве «Северного потока — 2»

Предлагаемые Еврокомиссией поправки в энергетическое законодательство ЕС создадут юридические конфликты при строительстве газопроводов между союзом и третьими странами. Изменения распространят существующие нормы и на инфраструктуру, по которой газ попадает Европу, в первую очередь, «Северный поток — 2». Об этом говорится в докладе Исследовательского центра ЕП. По мнению экспертов, правовые коллизии вынудят российскую сторону провести переговоры с ЕК, которые сильно затормозят процесс прокладки газопровода. О попытках ЕК затормозить реализацию «Северного потока — 2» — в материале RT.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила изменить европейское законодательство в сфере регулирования поставок газа в ЕС. В первую очередь предложения ЕК коснутся газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поставляться в Европу по дну Балтийского моря. В конце января 2018 года Исследовательский центр Европарламента подготовил доклад, в котором сообщил о перспективах реализации данной инициативы и её возможных последствиях.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, что положения Газовой директивы — части Третьего энергопакета, принятого ЕС в 2009 году, — будут распространяться не только на газопроводы внутри Евросоюза, но и на газопроводы, по которым «голубое топливо» поступает в ЕС из третьих стран. Данная директива, в частности, предполагает недискриминационное установление тарифов на газ, доступ третьих сторон к использованию инфраструктуры, а также разделение деятельности по продаже и транспортировке топлива.

В докладе Центра Европарламента говорится, что принятие новых правил, которые предложила ЕК, приведёт к тому, что один газопровод будет регулироваться законодательными нормами нескольких стран, что чревато юридическими проблемами. Так, например, эксплуатация «Северного потока — 2» будет регулироваться российским и европейским законодательством.

«Европейская комиссия осознаёт, что из-за предложенных ею изменений могут возникать юридические коллизии, так как газопроводы, пересекающие границу ЕС, будут целиком подпадать под разные юрисдикции (Евросоюза и стран, не входящих в его состав)», — сообщается в документе.

В случае противоречий между нормами ЕС и правилами другой страны Еврокомиссия предлагает проводить переговоры для обсуждения условий регулирования газопровода и заключать отдельное соглашение со страной, из которой идёт газопровод. При этом заключённый договор, в зависимости от своего содержания, будет иметь большую юридическую силу, нежели Газовая директива.

«Функционирование газопровода в условиях пересечения двух и более юрисдикций на практике недостижимо. Поэтому целью данных поправок является содействие заключению соглашений между ЕС, соответствующими странами — членами ЕС и третьими странами», — сообщается в докладе центра.

EU flags fly at half-mast in front of the European Commission building in Brussels

AFP

Выламывание рук на законодательном уровне

Инициатива пересмотра газовой политики ЕС принадлежит Еврокомиссии, которая выступает против «Северного потока — 2». ЕК считает, что Россия хочет усилить своё влияние на газовый рынок Евросоюза и обойти транзитный маршрут, пролегающий через Украину. Согласно точке зрения представителей Еврокомиссии, «Северный поток — 2» увеличит зависимость Евросоюза от России. Важно отметить, что ЕК изначально выступала против строительства российского газопровода.

В случае принятия поправок российская сторона будет вынуждена провести переговоры с Еврокомиссией. В 2017 году ЕК запросила от Совета ЕС мандат на проведение переговоров по вопросу «Северного потока — 2», однако так его и не получила.

«Европейская комиссия выступила против данного проекта («Северный поток — 2». — RT) и запросила у (Европейского. — RT) Совета мандат на проведение переговоров с Россией. Предложенные поправки в законодательство ограничивают возможности России по уклонению от необходимости заключить соглашение, так как на кону судьба её проекта», — говорится в отчёте Исследовательского центра Европарламента.

При этом Еврокомиссия утверждает, что предлагаемые поправки нужны для заполнения «правового вакуума» в энергетической политике ЕС и будут применятся не только в отношении «Северного потока — 2». В частности, утверждается, что изменения создадут необходимую базу для регулирования газопроводов между ЕС и Великобританией после того, как страна выйдет из союза.

Остановить любой ценой

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT отметил, что предложения Еврокомиссии направлены на торможение реализации проекта «Северный поток — 2».

«Понятно, что газопровод потребует дополнительных действий, либо какого-то соглашения, либо изменения формата газопровода, собственников, системы регулирования и так далее. Речь идёт именно о том, чтобы остановить или замедлить проект «Северный поток — 2», а это — лишь инструмент. Переговоры между Россией и Еврокомиссией сложные, и по этому вопросу они возьмут значительное количество времени, по ним можно выставлять такие условия, которые будут явно неприемлемы для Москвы. С точки зрения участников и понимающих суть процесса, это предложение нарушает юридические нормы Евросоюза», — сообщил эксперт.

Гривач отметил, что юридические коллизии Газовой директивы связаны с тем, что она вводит «избыточное регулирование там, где оно на самом деле не нужно». По мнению эксперта, предлагаемые правила противоречат мировой практике.

«Директива предполагает, что нормы внутреннего рынка ЕС будут распространяться на трубу, которая не находится на территории ЕС и вообще начинается в России. Соответственно, в связи с этим создаются проблемы. С какой стати Россия должна подчиняться европейскому законодательству? Логично, когда газ приходит, там уже внутренние газопроводы для его транспортировки строятся на базе европейского законодательства», — подчеркнул замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности.

Эксперт пояснил, что предложения Еврокомиссии связаны с невозможностью другими путями остановить проект.

«Когда Еврокомиссия и другие силы, заинтересованные в том, чтобы не допустить или максимально осложнить реализацию этого проекта, предпринимали шаги, направленные прямо против этого проекта, это вызывало очевидное сопротивление внутри, поскольку дискриминация одного проекта не вписывается в логику и практику европейского права. Они решили пойти другим путём и распространить это право на все проекты», — отметил Гривач.

Берлин на защите

Несоответствие предлагаемых поправок и европейского права подтвердили и в Германии в январе текущего года. Так, Берлин передал в Еврокомиссию юридическое заключение, в котором сообщается, что Германия не «видит ни одного понятного аргумента» в пользу предложенных изменений. Они неприменимы «ни с европейской, ни с международно-правовой точки зрения», сказано в документе. Также у Германии возникли сомнения по поводу того, что поправки ЕК прошли юридическую экспертизу.

Уже 31 января компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении компании.

Решение Берлина позволит начать строительство самого важного участка газопровода. Представители Nord Stream 2 также сообщили, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода — в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

AFP

В то же время поправки к Газовой директиве ждут одобрения Совета ЕС и Европарламента. Глава Европейского совета и польский политический деятель Дональд Туск призвал европейские страны оперативно поддержать предложенные Еврокомиссией поправки. Ещё в ноябре он направил письма главам государств — членов ЕС с просьбой поддержать предложения ЕК.

Важно отметить, что в прокладке «Северного потока — 2» заинтересованы Германия, Франция, Австрия и Великобритания, так как газопровод позволит удовлетворить растущие потребности в газе и перейти на более чистое топливо.

Против проекта выступает в первую очередь Польша, которая может потерять транзитные сборы при транспортировке нефти. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал США использовать санкции, чтобы остановить строительство российского газопровода.

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идёт в том числе о санкциях против России», — сказал он.

Российский МИД неоднократно заявлял о том, что строительство газопровода направлено на обеспечение энергобезопасности Евросоюза.

«Хотелось бы ещё раз напомнить польской стороне, что газопровод «Северный поток — 2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет её просто путём диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надёжности газоснабжения конечных потребителей», — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.