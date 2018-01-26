«Как у Германии»: президент Польши потребовал новых условий покупки российского газа

Президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство ценой российского газа. Он отметил, что страна хочет покупать у России голубое топливо на тех же условиях, что и Германия. Эксперты объясняют разницу в стоимости тем, что Берлин, в отличие от Варшавы, поддерживает российские газовые проекты и не пытается помешать реализации «Северного потока — 2». Кроме того, именно ФРГ является абсолютным лидером по закупке газа у России. Обоснованны ли претензии польской стороны — в материале RT.

Польша хочет иметь те же условия покупки российского газа, что и Германия. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда во время дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — цитирует РИА Новости польского лидера.

Он также заявил о необходимости добиться равновесия в отношениях с Россией.

«Мы должны стараться соблюсти равновесие, потому что это наш сосед», — сказал Дуда. По его словам, Варшава и Москва должны наладить диалог на первичном уровне.

«Большое лукавство»

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что президент Польши лукавит, говоря о разнице цен на газ для Германии и Польши.

«Это большое лукавство — считать, что цена на газ для Польши сильно отличается от немецких цен. Да, Германия получает его чуть дешевле. И этому есть очень простое объяснение. Во-первых, она является абсолютным лидером по закупке российского газа. То есть максимальный объём продаж «Газпрома» приходится на Германию, и, естественно, она, как основной потребитель, не сопоставимый по масштабам с Польшей, получает газ на льготных условиях. Во-вторых, в Германии «Газпром» имеет возможность участвовать в продаже газа конечному потребителю. То есть наша компания является участником уже финальных продаж», — сказал он в беседе с RT.

РИА Новости

© Иван Руднев

Эксперт также подчеркнул, что Берлин, в отличие от Варшавы, поддерживает российские газовые проекты и не пытается помешать реализации «Северного потока — 2».

«Получается анекдот какой-то. Польша борется с «Газпромом» по всем направлениям и ещё просит дешёвого газа. При том, что суть «Северного потока — 2» в том, чтобы сделать газ более дешёвым для Европы. Спрашивается, если вы боретесь с проектами, которые снижают стоимость доставки газа на территорию ЕС, то почему вы просите каких-то особых условий, сравнивая себя с Германий, которая поддерживает их?» — заметил Симонов.

«Ставят палки в колёса»

О том, что Польша не поддерживает проекты России в газовой сфере, говорит и замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Польша же из себя представляет рынок крайне маленький, постоянно кричащий и топающий ножкой из-за того, что ей не нравится то, не нравится это. С чего ей требовать скидку? Она потребляет до 10 млрд кубометров газа из России. И при этом ставит палки в колёса при реализации любых проектов, которые её вообще никак экономически не задевают», — отметил он.

То есть Польша, по его словам, не желает реализовывать российские проекты, мешает тем, которые осуществляются не на её территории, и «со скрипом идёт на сотрудничество». В то время как Германия создаёт совместные с Россией проекты и допускает «Газпром» до конечного потребителя.

«Почему Германия получает хорошую цену на газ? Потому что они потребляют много газа — это во-первых, а во-вторых — активно идут на сотрудничество, реализацию совместных проектов, позволяющих максимизировать прибыль в других областях. «Газпром», предоставляя более выгодные условия Германии, получает колоссальный рынок сбыта — больше 50 млрд кубометров газа. А кроме того — возможность создавать совместные предприятия и выходить на конечного потребителя», — констатировал Фролов.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Как отметил специалист, Берлин неоднократно доказал делом, что заинтересован в развитии сотрудничества, в том числе поддержав крупные российские проекты «Северный поток — 1», а затем и «Северный поток — 2».

Контракт истекает в 2022 году

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении обсудить с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном позицию Варшавы по поводу реализации проекта «Северный поток — 2».

«Я буду говорить о «Северном потоке — 2» — газовом соединении между Россией и Германией. Если данный проект будет реализован, это приведёт к тому, что де-факто транзит газа через Украину будет уже не нужен. Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон осознавал угрозы, опасности, риски, с этим связанные», — сказал Моравецкий.

Он также подчеркнул, что Польша и США стремятся помешать монополии «Газпрома» в Европе.

«Мы поддерживаем постоянный контакт с американской администрацией, чтобы уменьшить монополию «Газпрома», снизить ценовые требования России к Европе. Мы вносим свой вклад в это и хотим, чтобы другие партнёры вносили свой», — добавил премьер.

Между тем Польша может отказаться продлевать газовый контракт с Россией, если его ценовая формула будет жёстко связана со стоимостью нефти. Об этом ранее заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк. Он также сказал, что новый договор не будут заключать на длительный срок.

Нынешний контракт России с Польшей на поставку газа истекает в 2022 году. Варшава считает его невыгодным.

Каждый год польская сторона потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд поставляет «Газпром».