Дуда удивился, почему Польша платит за российский газ больше Германии

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда удивился, почему польская сторона платит за российский газ больше немецкой, и заявил, что Варшава хочет иметь такие же условия, как Берлин.

Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — приводит РИА Новости слова Дуды.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно реализации проекта «Северный поток — 2».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru