Дуда удивился, почему Польша платит за российский газ больше Германии

Президент Польши Анджей Дуда удивился, почему польская сторона платит за российский газ больше немецкой, и заявил, что Варшава хочет иметь такие же условия, как Берлин.

Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — приводит РИА Новости слова Дуды.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно реализации проекта «Северный поток — 2».