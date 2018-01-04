В ФНЭБ оценили условие Польши продлить газовый контракт с Россией без привязки к цене нефти

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач прокомментировал заявление главы польской нефтегазовой компании PGNIG Мачея Вожняка о том, что Польша подпишет с Россией новый газовый контракт в 2022 году лишь в том случае, если цена не будет привязана к стоимости нефти.

«Главная ошибка Польши — политизация сотрудничества с Россией, в том числе газового. Цены на нефть сейчас таковы, что привязка к ним делает газ для потребителя более выгодным, чем покупка газа по цене хабов. А конкурентоспособность российского газа для Польши, в том числе по цене, показывает простой факт: запущенный терминал по приёму СПГ в Свиноуйсьце работал в 2017 году всего на 35% мощности, и газ, полученный через него, был для поляков значительно дороже», — объяснил он.

Эксперт также предположил, какой будет позиция России в случае отказа Польши заключить новый газовый контракт.

«Если этот газ не купит польская PGNIG, он будет продан другим покупателям, которые затем, вероятно, будут перепродавать его в Польшу, но уже дороже — как это происходит сейчас с так называемым реверсным газом для Украины», — заключил Гривач.

Ранее издание Dziennik Gazetą Prawną сообщило, что глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк заявил об отказе Польши продлевать газовый контракт с Россией, если его ценовая формула будет жёстко связана со стоимостью нефти.