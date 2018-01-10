Польская PGNiG увеличила экспорт газа на Украину в 2017 году в два раза

Польская нефтегазовая компания PGNiG увеличила экспорт природного газа на Украину в два раза в 2017 году.

«Всего за 17 месяцев — с августа 2016 года по декабрь 2017 года — польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа на Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

По словам вице-президента PGNiG Мачея Вожняка, продажи обусловлены «продуманной и гибкой ценовой политикой».

«Наши поставки привлекательны, потому что они не только конкурентоспособны, но и надёжны и безопасны, что имеет большое значение для Украины», — пояснил он.

В августе сообщалось, что Польша рассматривает вопрос увеличения поставок газа на Украину.

Ранее стало известно, что Украина с начала января 2018 года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% по сравнению с декабрём прошлого года — до 25,8 млн куб. м.