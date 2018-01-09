Украина снижает импорт газа из-за тёплой зимы

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Украина с начала января 2018 года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% по сравнению с декабрём прошлого года — до 25,8 млн куб. м.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

Отмечается, что при этом среднесуточный импорт в декабре на 29,8% (на 13,1 млн куб. м) был ниже аналогичного показателя за ноябрь (43,9 млн куб. м). В сообщении говорится, что это связано с тёплой погодой и объёмом запасов в подземных хранилищах.

22 декабря словацкий суд во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании «Югаз» арестовал поставки топлива для украинской госкомпании «Нафтогаз».

Научный руководитель программы магистратуры Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» арест поставок газа Украине.

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