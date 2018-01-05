Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина «соскочила с газового крючка» «Газпрома».

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — написал он в своём Twitter.

По словам президента, страна «уверенно начинает 2018-й — год энергетической независимости Украины».

Ранее Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой «Нафтогаза» над «Газпромом».

В конце декабря 2017 года в «Нафтогазе» рассказали о победе над «Газпромом» в споре по поставкам газа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119