Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины
«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — написал он в своём Twitter.
Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2018 г.
Ми впевнено розпочинаємо 2018-й – рік енергетичної незалежності України. pic.twitter.com/WfjOuZjYzZ
По словам президента, страна «уверенно начинает 2018-й — год энергетической независимости Украины».
Ранее Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой «Нафтогаза» над «Газпромом».
В конце декабря 2017 года в «Нафтогазе» рассказали о победе над «Газпромом» в споре по поставкам газа.