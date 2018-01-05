Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина «соскочила с газового крючка» «Газпрома».

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — написал он в своём Twitter.

Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.



Ми впевнено розпочинаємо 2018-й – рік енергетичної незалежності України. pic.twitter.com/WfjOuZjYzZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2018 г.

По словам президента, страна «уверенно начинает 2018-й — год энергетической независимости Украины».

Ранее Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой «Нафтогаза» над «Газпромом».

В конце декабря 2017 года в «Нафтогазе» рассказали о победе над «Газпромом» в споре по поставкам газа.