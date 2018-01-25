Премьер Польши намерен рассказать Тиллерсону об «угрозах» «Северного потока — 2»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно реализации проекта «Северный поток — 2».

В эфире «Польского радио» премьер отметил, что намерен обсудить с Тиллерсоном проект «Северный поток — 2», в случае реализации которого, по его словам, транзит газа через Украину «будет не нужен».

«Я буду говорить о «Северном потоке — 2» — газовом соединении между Россией и Германией. Если данный проект будет реализован, это приведёт к тому, что де-факто транзит газа через Украину будет уже не нужен. Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон осознавал угрозы, опасности, риски, с этим связанные», — сказал Моравецкий.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить с главой Госдепа «усиление постоянного присутствия американских войск на восточном фланге НАТО».

«Мы поддерживаем постоянный контакт с американской администрацией, чтобы уменьшить монополию «Газпрома», снизить ценовые требования России к Европе. Мы вносим свой вклад в это и хотим, чтобы другие партнёры вносили свой», — добавил премьер.

Отмечается, что Тиллерсон посетит Польшу в пятницу, 26 января. 

Ранее в Госдепартаменте заявили, что считают реализацию проекта «Северный поток — 2» угрозой для Европы. 

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