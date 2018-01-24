Новак обсудил с вице-президентом ЕК транзит российского газа через Украину
«В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, транзит российского газа через Украину, реализация проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», десинхронизация энергокольца БРЭЛЛ, а также перспективы газа на мировом рынке», — говорится в сообщении.
Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что сокращение транзита российского газа связано с его меньшим потреблением в странах Евросоюза.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины.