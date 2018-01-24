Новак обсудил с вице-президентом ЕК транзит российского газа через Украину

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Министр энергетики России Александр Новак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, транзит российского газа через Украину, реализация проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», десинхронизация энергокольца БРЭЛЛ, а также перспективы газа на мировом рынке», — говорится в сообщении.

Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что сокращение транзита российского газа связано с его меньшим потреблением в странах Евросоюза.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины.

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