Советник министра энергетики Украины объяснил сокращение транзита российского газа

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Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что сокращение транзита российского газа через Украину‍ связано с его меньшим потреблением в странах ЕС.

«Если сравнивать 1 и 22 января этого года, то объём транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 до 180 млн кубических метров в сутки», — цитирует УНИАН Белявского.

По его словам, снижение потребления связано с относительно высокой температурой в Европе.

«На сегодня в Европе наблюдается относительно высокая температура по сравнению с ожидаемыми значениями — в среднем до -2 °С ночью вместо -5 °С», — добавил Белявский.

Он отметил, что ещё одной причиной снижения объёмов транзита могло стать использование «Газпромом» газа, накопленного летом в европейских хранилищах.

Ранее сообщалось, что Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в подземных хранилищах на 21%.

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