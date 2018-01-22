Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в подземных хранилищах на 21%
Таким образом, запасы газа составили 13,45 млрд куб. метров.
Как сообщает агентство, среднесуточный отбор газа в ноябре составил 24,85 млн куб. метров, в декабре — 46,05 млн куб. метров, в январе — 61,92 млн куб. метров.
Отмечается, что запасы газа в украинских подземных хранилищах на 20 января 2018 года оказались на 26,4% больше, чем на этот день 2017 года.
Ранее сообщалось, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 января уменьшился до 11,055 млрд кубометров.