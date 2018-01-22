Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в подземных хранилищах на 21%

Украина с 24 октября, когда начался отопительный сезон, по 20 января снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 20,7% (на 3,5 млрд куб. метров). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

Таким образом, запасы газа составили 13,45 млрд куб. метров.

Как сообщает агентство, среднесуточный отбор газа в ноябре составил 24,85 млн куб. метров, в декабре — 46,05 млн куб. метров, в январе — 61,92 млн куб. метров.

Отмечается, что запасы газа в украинских подземных хранилищах на 20 января 2018 года оказались на 26,4% больше, чем на этот день 2017 года.

Ранее сообщалось, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 января уменьшился до 11,055 млрд кубометров.