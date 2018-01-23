Эксперт прокомментировал сокращение транзита газа через Украину

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины, сообщает ФАН.

По словам эксперта, Киев постепенно приходит к пониманию, что планы Москвы полностью отказаться от украинского транзита после 2020 года — это не шантаж и не блеф, а реальность, а западные союзники Украины ничем не могут помочь.

Как отметил Родионов, Киев ещё пытается искать какие-то варианты смягчения для себя последствий того, что их оставят без транзита.

«Но они не понимают, что нет такой скидки, которая компенсировала бы политические риски, грозящие обернуться огромными финансовыми потерями», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины намерено привлечь советника для взыскания с «Газпрома» штрафа Антимонопольного комитета за счёт зарубежных активов российской компании.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отказ российской компании «Газпром» оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с украинским «Нафтогазом».