Эксперт прокомментировал сокращение транзита газа через Украину

Короткая ссылка
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины, сообщает ФАН.

По словам эксперта, Киев постепенно приходит к пониманию, что планы Москвы полностью отказаться от украинского транзита после 2020 года — это не шантаж и не блеф, а реальность, а западные союзники Украины ничем не могут помочь.

Как отметил Родионов, Киев ещё пытается искать какие-то варианты смягчения для себя последствий того, что их оставят без транзита.

«Но они не понимают, что нет такой скидки, которая компенсировала бы политические риски, грозящие обернуться огромными финансовыми потерями», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины намерено привлечь советника для взыскания с «Газпрома» штрафа Антимонопольного комитета за счёт зарубежных активов российской компании.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отказ российской компании «Газпром» оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с украинским «Нафтогазом».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru