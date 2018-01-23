Украина намерена привлечь иностранного советника для взыскания штрафа с «Газпрома»

Короткая ссылка
Министерство юстиции Украины намерено привлечь советника для взыскания с «Газпрома» штрафа Антимонопольного комитета за счёт зарубежных активов российской компании.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Сергея Шкляра.

«Ведётся работа в этом направлении. Сейчас, насколько мне известно, готовится тендер с привлечением иностранных советников, которые будут заниматься этим вопросом за границей», — сказал он.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство украинского Антимонопольного комитета и исполнительной службы министерства и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд гривен (около $6,5 млрд).

Украинский Антимонопольный комитет требовал взыскать с «Газпрома» штраф по обвинению в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа Украины, а также пени на такую же сумму за просрочку уплаты штрафа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru