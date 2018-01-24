«Надуманное дело»: Украина намерена привлечь иностранных советников для взыскания с «Газпрома» $6,4 млрд

Киев собирается привлечь иностранных советников для того, чтобы взыскать с «Газпрома» $6,4 млрд за якобы злоупотребление монопольным положением на транзитном рынке. Об этом заявил замминистра юстиции Украины Сергей Шкляр. Решение о наложении штрафа принял Антимонопольный комитет страны. Однако эксперты отмечают, что эти претензии должны рассматриваться исключительно третьей стороной — международными инстанциями. При этом сами требования ничем, кроме желания украинских властей получить деньги, не обоснованы. Об очередном манёвре Украины в споре за российский газ — в материале RT.

Министерство юстиции Украины собирается привлечь иностранных советников для помощи по взысканию с российской компании «Газпром» $6,4 млрд штрафа за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Об этом заявил заместитель главы ведомства Сергей Шкляр.

«Ведётся работа в этом направлении. Сейчас, насколько мне известно, идёт подготовка к тендеру для привлечения иностранных советников, которые, собственно, и будут заниматься этим вопросом за границей», — приводят украинские СМИ слова замминистра юстиции Украины.

Напомним, украинский Антимонопольный комитет (АМКУ) в 2015 году потребовал взыскать с «Газпрома» штраф в размере $3,2 млрд по обвинению в якобы злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа Украины в 2009—2015 годах. Тогда российская компания выразила удивление касательно этой меры, поскольку она не ведёт предпринимательской деятельности на территории Украины, а лишь осуществляет передачу сырья «Нафтогазу».

Осенью 2016 года Антимонопольный комитет Украины направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа и пени на такую же сумму за просрочку выплаты — суммарно около $6,4 млрд.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что подобные разбирательства должны решаться третьими сторонами, незаинтересованными в том или ином исходе спора.

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«Подобные споры не решаются в рамках суда, пусть даже самого антимонопольного, принадлежащего юрисдикции одной из сторон. Для подобных споров существуют третьи стороны, интересы которых не пересекаются ни с интересами ответчика, ни с интересами истца. В данном случае мы уже видели соответствующее этому принципу судебное разбирательство — в рамках Стокгольмского арбитража. Вот именно эта инстанция и должна была решать эти споры», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, украинская сторона захотела получить с «Газпрома» больше денег, раскручивая тему антимонопольных разбирательств, так как уже летом 2017 года ей стало ясно, что решение Стокгольмского арбитража будет принято в пользу российской компании.

«Перед нами какая-то филькина грамота, по поводу которой Украина уже грозила кулачком как минимум с лета 2017 года, обещая отобрать всё, отобрать везде, пойти в Европу, отобрать «Северный поток — 2»... А теперь оказывается, что у них даже нет специалистов, которые могли бы представлять их интересы по этому делу, которое они считают стопроцентно выигрышным», — заметил Фролов.

Более того, само решение о взыскании с «Газпрома» штрафа в пользу Украины ничем не обосновано, кроме желания Киева получить деньги.

«Это как в анекдоте. Приходит человек на рынок и видит, что курицу продают за 10 тыс. рублей. Он подходит к продавцу и спрашивает: «Слушайте, а почему так дорого? Это что, какая-то уникальная курица?» — «Да нет, обычная курица. Просто деньги очень нужны». Украина действует с позиции исключительно вот этого продавца. Им просто очень нужны деньги. А кроме того, нужно оболванить внутреннего потребителя в информационном пространстве, потому что потребитель уже знает, что Украина ничего не получила по стокгольмскому разбирательству», — резюмировал собеседник.

РИА Новости

О том, что спор между Украиной и Россией могут решать только зарубежные суды, говорит и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«У «Газпрома» есть право обратиться во внешний арбитражный суд о признании решения несостоятельным... Исход спора всё равно будет решаться не на Украине, а за её пределами — в каких-то международных инстанциях, которые могут это отрегулировать», — уверен он.

Между тем украинские власти могли сфабриковать дело против «Газпрома» для прикрытия несанкционированного отбора российского газа в случае необходимости. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

«Дело исключительно надуманное. «Нафтогазу» и украинскому руководству в отопительный сезон 2016—2017 годов необходимо было подстраховаться. Тогда они накопили к началу зимы исторический минимум в подземных хранилищах, и был реальный риск, что им не хватит накопленного газа, чтобы зимой отапливать свою страну. Январь и февраль они заканчивали на чрезвычайном положении в энергетике. Для того, чтобы в самом крайнем случае начать по сути воровать транзитный газ и чтобы как-то оформить это воровство, они придумали против «Газпрома» некое дело, то есть они его обвинили в монопольном положении на рынке транзита газа», — заявил эксперт в разговоре с RT.

В то же время, отметил он, на восточной границе у Украины нет другого транзитёра газа, кроме России, поэтому «Газпром» является единственным, «кто физически может прокачать газ с востока Украины на запад».

Кроме того, «Газпром» даёт газ дочерней компании «Нафтогаза» «Укртрансгазу», чтобы она транспортировала его по своим газопроводам и затем отдала ему обратно этот газ уже на границе Украины и Европы. Поэтому разбирательство, по мнению экономиста, следовало бы начать именно в отношении украинского предприятия, которое непосредственно занимается транзитом газа.

«То есть функцию перекачки газа осуществляет не «Газпром», а «Укртрансгаз» — государственная украинская компания. И если уже вы затеяли антимонопольное разбирательство, значит, вы должны её осудить, так как это она осуществляет транзит. А «Газпром» лишь заказывает ей эту услугу. То есть, как ни крути, обвинения абсурдны. Они были выдвинуты как раз для того, чтобы выписать «Газпрому» штраф», — считает Юшков.

Он отметил, что по суду украинская сторона могла бы арестовать у российской компании имущество на соответствующую сумму, однако единственным имуществом «Газпрома» на Украине является газ.

РИА Новости

«Если бы Украина стала замерзать, они бы забрали этот газ себе и сказали бы: «Нет, это мы не украли у вас, это мы в счёт того самого иска». Однако любые такие разбирательства мы проводим в Стокгольмском арбитраже. Никакую юрисдикцию украинских судов мы не признаём, и европейцы их тоже не признают», — констатировал специалист.