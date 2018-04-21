«Договориться не удалось»: что будет с Киевом без российского газа

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитражный суд иск с просьбой расторгнуть договор с «Нафтогазом» на поставку российского голубого топлива. Процесс, по прогнозам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, займёт около двух лет. В случае если решение будет принято, ежегодные потери украинского бюджета составят около $2 млрд. По мнению экспертов, без российского транзита украинская ГТС не будет востребована. О перспективах разрешения газового конфликта — в материале RT.

Компания «Газпром» направила в Стокгольмский арбитражный суд документы с просьбой расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа, говорится в сообщении российского холдинга.

«Сегодня ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — цитирует ТАСС сообщение «Газпрома».

В начале марта «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о намерении расторгнуть соглашение на поставку и транспортировку газа. Согласно подписанным компаниями контрактам в случае возникновения разногласий сторонам отводится 30 дней для поиска компромисса. Найти его не удалось, а срок истёк. По прогнозам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, весь процесс рассмотрения иска займёт полтора-два года. Он также отметил, что компания готова вести переговоры о транзите газа после 2019 года, однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность переправки голубого топлива через свою территорию.

Утраченные иллюзии

Самое большое опасение на Украине вызывает расторжение контракта на транспортировку газа через территорию страны. Это приведёт к остановке работы украинской газотранспортной системы (ГТС). Построенная в советское время, она включает в себя магистральные газопроводы протяжённостью 37,6 тыс. км и 71 компрессорную станцию. Пропускная способность ГТС на границе с Россией составляет 288 млрд куб. м в год, а со странами ЕС — 142,5 млрд куб. м в год.

Также по теме «Попытка поторговаться»: как Украина намерена добиваться от России уступок по газу Украина назвала объём транзита газа, который она готова принять от России после 2019 года. По словам украинского министра энергетики и...

За период независимости Украина не проводила модернизацию ГТС, в результате чего изношенными оказались свыше 85% оборудования и 70% скважин. В 2011 году британская компания Mott MacDonald оценила необходимый ремонт примерно в $4,8 млрд.

«Газпром» несколько раз предлагал украинской компании передать ГТС в его управление, но стороны так и смогли достичь согласия. Украина постоянно меняла оценку своей «трубы» — от $5 млрд до $20 млрд.

«Такие условия оказались неприемлемыми для «Газпрома», поэтому договориться не удалось», — отметил в интервью RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Украинская ГТС длительное время служила инструментом для шантажа России. Например, в январе 2009 года в результате действий Киева в странах ЕС начались проблемы с поставкой голубого топлива. В связи с этим Россия стала разрабатывать проекты по строительству газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые должны пройти в обход территории Украины. Недавно разрешение на строительство «Северного потока — 2» на своей территории уже выдали Германия и Финляндия.

Строительтсво «Северного потока — 2», февраль 2018 года

© Axel Schmidt/Nord Stream 2/Reuters

«Мы были очень обеспокоены этим фактом, поскольку нас уверяли, что никакого нового газопровода в странах ЕС не будет. Мы рассказывали западным партнёрам, что строительство нового трубопровода может привести к масштабной войне на территории Украины. Но нас не услышали. Германии выгодно строительство «Северного потока — 2», и, похоже, этот проект будет реализован», — заявил в беседе с RT источник в администрации украинского президента.

ЕС проигнорировал призыв Верховной рады к мировому сообществу с просьбой воспрепятствовать строительству трубопровода. Обращение было сделано 5 апреля этого года.

«В случае реализации проекта «Газпром» получит контроль над объёмом и ценами всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы. Таким образом последствия реализации проекта «Северный поток — 2» выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит, и планеты в целом», — говорится в принятом заявлении Рады.

Груда металлолома

Однако Киеве не готов мириться с таким положением дел.

«Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действуют и завершаются в конце 2019 года. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

Сложно прогнозировать время рассмотрения иска «Газпрома» к «Нафтогазу», поскольку европейские судебные инстанции зачастую принимают политические, а не юридически мотивированные решения, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Говорить наверняка о результате рассмотрения данного иска тоже не приходится», — отметил эксперт в беседе с RT.

© Виталий Белоусов / РИА Новости

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недопоставку указанных в контракте объемов газа. Согласно предыдущему решению суда «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» $2 млрд за произведённые поставки, в итоге российская компания должна украинской $2,6 млрд. «Газпром» обжалует это решение.

«Мы можем выиграть это дело, но в конце 2019 года контракт будет расторгнут», — сообщил источник RT в «Нафтогазе».

После этого, по мнению экспертов, основной транзит газа в ЕС пойдёт в обход Киева. В этом случае Украина потеряет значительную долю дохода — ежегодно транзит приносит в бюджет страны около $2 млрд.

«Давайте будем откровенными, без транзита российского газа украинская ГТС превращается в груду металлолома. И это станет трагедией для Украины, поскольку заполнить «трубу» будет нечем», — говорит собеседник RT.

ГТС Украины перестанет быть интересной как для потребителей, так и для поставщиков газа, потому что появятся более дешёвые и удобные пути транспортировки, отмечает Денисов.

Также по теме Политическое топливо: почему Украина намерена передать контроль над своей газотранспортной системой европейцам Киев намерен в апреле этого года передать свою газотранспортную систему (ГТС) в управление европейским компаниям. Об этом на заседании...

«Газпром» пошёл на этот шаг, потому что у него фактически нет альтернативы. Зачем «Газпром» должен продолжать субсидировать украинскую экономику, оплачивая транзит по необоснованному тарифу, когда существуют альтернативные пути доставки газа в ЕС!» — говорит эксперт.

По мнению аналитиков, сейчас Украина постарается продать свою «трубу» иностранным компаниям. По оценке аудиторской компании Ernst & Young, украинская ГТС стоит около 328 млрд грн ($12,6 млрд).

«Но после заявления «Газпрома» сделать это будет сложно, поскольку инвесторы понимают, что российская компания настроена осуществлять транзит топлива, минуя территорию Украины. Шансы на продажу системы резко снизились», — подчеркнул источник RT в «Нафтогазе».