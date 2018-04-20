«Газпром» направил в арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом»

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«Газпром» направил в Стокгольмский арбитражный суд документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом», говорится в сообщении российского холдинга.
«Газпром» направил в арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом»
  • Reuters

«Сегодня ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — приводит ТАСС сообщение.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что компания готова вести переговоры о транзите газа после 2019 года, однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.

5 марта «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж. 

По словам Алексея Миллера, процесс займёт около двух лет.

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