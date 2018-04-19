«Геополитический покер»: почему Германия не готова поддерживать американские санкции против России

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Надежда Алексеева, Анастасия Агеева
Германия намерена освободить свои компании от необходимости поддерживать антироссийские санкции. Об этом пойдёт речь на переговорах лидеров ФРГ и США в последней декаде апреля, сообщает The Wall Street Journal. Немецкое бизнес-сообщество не готово терпеть новые убытки из-за санкционной политики Соединённых Штатов и оказывает давление на правительство своей страны. Однако без участия Берлина, как утверждают аналитики, ограничительные меры Вашингтона не имеют смысла — ведь Германия является одним из главных торговых партнёров РФ. RT выяснял, возможен ли компромисс между двумя государствами.
«Геополитический покер»: почему Германия не готова поддерживать американские санкции против России
  • Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
  • Reuters
  • © Philippe Wojazer

Берлин намерен избавить германские компании от необходимости участвовать в новых антироссийских санкциях. Как сообщает The Wall Street Journal, этот вопрос будет поднят уже через несколько дней — во время предстоящего визита министра финансов ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон. Кроме того, по данным СМИ, эта тема включена в повестку переговоров Ангелы Меркель с Дональдом Трампом, намеченных на конец текущего месяца.

По сведениям издания, данную инициативу пролоббировало немецкое бизнес-сообщество, которое весьма обеспокоено ужесточением антироссийских санкций. Новые ограничения ударят не только по российским, но и по германским компаниям, многие из которых ведут бизнес в России.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на помощника Ангелы Меркель, канцлеру предстоит «нелёгкая встреча» с главой Белого дома. При этом издание отмечает, что гибкость в подобных вопросах для Вашингтона нехарактерна.

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Официальный Берлин выступает против ужесточения санкций не впервые. Так, в июне прошлого года Меркель поддержала министра иностранных дел ФРГ (в то время этот пост занимал Зигмар Габриэль), выступившего против новых антироссийских экономических ограничений. Как сообщил тогда журналистам пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, в Бундестаге действия США охарактеризовали как «своенравные». Берлин требует от заокеанских партнёров, чтобы санкции против Москвы не наносили ущерб европейской экономике.

Миллиардные убытки

6 апреля американский Минфин в очередной раз расширил антироссийские санкции. На этот раз под ограничения попали ряд представителей крупного бизнеса — президент «РУСАЛ» Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, предприниматель Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин. Санкций были введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), поводом для них Белый дом назвал «злонамеренную» активность Москвы на Украине и в Сирии, а также «попытки России подорвать западную демократию». Со всеми фигурантами списка власти США запрещают поддерживать какие-либо деловые контакты.

По мнению экспертов, сейчас Берлин всерьёз опасается, что новые американские санкции ударят по Германии. Тем более что подобные примеры уже есть: когда вводились санкции против Ирана, пострадали многие европейские и японские компании, поставлявшие в исламскую республику оборудование двойного назначения, к примеру измерительные приборы.

«Германская экономика завязана на экспорт, и если США ужесточат санкции, проблемы у немецких компаний могут возникнуть и на рынке третьих стран. Россия до сих пор, несмотря на все санкции, работает с тысячами немецких компаний», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. 

Наиболее ярко противоречия между американскими и европейскими интересами проявились в истории, связанной со строительством газопровода «Северный поток — 2». В марте представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США могут ввести новые санкции против всех компаний, занятых в проекте. В Госдепе также подчеркнули, что «Северный поток — 2» угрожает европейской энергобезопасности. Вашингтон давно пытается оказать давление на ЕС по вопросу газовых поставок. В июне 2017 года американский Сенат разрешил главе государства вводить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российских экспортных трубопроводов, отдельно в законопроекте упоминался «Северный поток — 2».

  • Хезер Науэрт
  • AFP

В Старом Свете этот шаг Вашингтона встретили с возмущением: по мнению европейцев, американская сторона под политическими предлогами продвигает собственные экономические интересы.

«Энергообеспечение Европы — это дело Европы, а не США. У кого закупать энергоресурсы, мы будем решать сами в соответствии с правилами открытой конкуренции», — говорится в совместном заявлении МИД ФРГ и канцлера Австрии (тогда этот пост занимал Кристиан Керн).

Последняя «порция» американских санкций может нанести экономике ФРГ многомиллиардный ущерб. Такой прогноз сделали эксперты Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП). У российских компаний из санкционного списка есть контракты с такими гигантами, как Siemens, Daimler и Volkswagen. Несмотря на сложную политическую обстановку, в последние годы германский и российский бизнес только наращивали сотрудничество: в прошлом году товарооборот между странами вырос на €9,5 млрд — до €54,5 млрд.

В 2017 году эксперты Кильского института мировой экономики (IfW) подсчитали, что в результате антироссийских санкций германские экспортёры ежемесячно теряют около €600 млн.

  • Трубы для строительства газопровода «Северный поток» загружаются на судно.

За налаживание связей с Россией в Германии выступает не только бизнес, но и население. По данным опроса, недавно проведённого исследовательским институтом Forsa, половина немцев считает, что ответственность за кризис в отношениях России и Запада лежит на Вашингтоне.

Сирийский разрез 

Хотя Берлин и заинтересован в снижении напряжённости в отношениях с Россией, германская сторона прочно связана обязательствами по отношению к партнёрам по западному блоку и НАТО. Однако власти ФРГ всё же отказались принять участие в ракетном обстреле Сирии, который 14 апреля осуществили США, Великобритания и Франция.

  • Ракета в небе над Дамаском 14 марта 2018 года
  • © SANA/Handout via REUTERS

«Германия не будет участвовать в возможных военных действиях — хотя решения ещё нет, я хочу это ещё раз подчеркнуть», — заявила тогда канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал провести голосование среди западных стран, чтобы выработать единую позицию по сирийской проблематике.

Также в МИД ФРГ заявили о необходимости провести новый раунд переговоров при участии Москвы для урегулирования сирийского конфликта.

«Мы должны использовать ситуацию (в Сирии. — RT), чтобы возобновить политический процесс. В этом разговоре нам нужна Россия», — заявил 17 апреля германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Впрочем, буквально за несколько дней до этого заявления Маас говорил о растущей «враждебности» действий России.  

«Пристегнуть к санкционному паровозу»

Эксперты не исключают, что предстоящие визиты министра финансов ФРГ Олафа Шольца и Ангелы Меркель в США связаны с недавними заявлениями Белого дома на тему санкций.

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15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли в интервью Fox News заявила о планах Вашингтона ввести очередные ограничительные меры против России. Предполагалось, что соответствующее заявление американская сторона сделает 16 апреля, однако этого не произошло.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой японского правительства Синдзо Абэ 19 апреля, Дональд Трамп поднял вопрос о сроках введения новых мер.  

«Мы введём санкции, как только Россия действительно этого заслужит», — подчеркнул Трамп.

По мнению Камкина, инициировав переговоры с Белым домом, немцы решили сыграть на опережение, поскольку опасаются, что в итоге их втянут в совершенно не выгодную для германского бизнеса политическую игру. Со своей стороны, в США понимают, что для того, чтобы эффект от санкций был максимальным, к ним должно присоединиться как можно больше стран. 

По словам экспертов, если взглянуть на статистику, то становится ясно, почему США так стремятся заручиться поддержкой Старого Света: только за 11 месяцев прошлого года объём европейского импорта в Россию составил €79,8 млрд. В то же время аналогичный показатель для США за 2017 год — всего $12,5 млрд. 

«Вводить санкции против России в одиночку для США не имеет смысла, — пояснил Камкин. — Товарооборот между ЕС и РФ намного больше, чем между Россией и США. Этим и продиктовано желание американцев пристегнуть к новому санкционному «паровозу» европейцев — и в первую очередь именно Германию как ведущую экономику ЕС».  

Как полагает Камкин, Берлин надеется выработать компромиссное решение, учитывая, что недовольство экономическим и политическим диктатом Вашингтона растёт не только в ФРГ, но и в других странах Евросоюза.

Как пояснил RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, больше всего от санкций страдают немецкие компании, и во время последних выборов в ФРГ Меркель дала некоторые обещания представителям бизнеса.

«Меркель дала ряд обязательств, в том числе непубличного характера, на предмет выхода из этого санкционного «ралли». Сейчас она старается выполнить свои предвыборные обещания. Вся ситуация с санкциями напоминает карточный блеф, геополитический покер — когда без конца повышать ставки невозможно, но их всё равно повышают, чтобы в конце кто-то один сорвал большой куш», — резюмировал эксперт.

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