«Нельзя враждовать со всеми одновременно»: начнёт ли Трамп торговую войну с Европой

Торговые отношения между США и Евросоюзом были «очень несправедливыми». Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после визита на Всемирный экономический форум в Давосе. Глава Белого дома утверждает, что европейские товары с минимальными пошлинами попадают на американский рынок, тогда как американским производителям сложно добиться того же. Такая ситуация, по мнению Трампа, может дорого обойтись странам — членам ЕС. Незадолго до этого глава Минфина США заявил, что Вашингтон может выйти из торгового соглашения с Канадой и Мексикой. О том, выдержит ли американская экономика такое количество «торговых войн», — в материале RT.

Европейский союз был «несправедлив» по отношению к Америке в плане торговых отношений. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Так американский лидер ответил на вопрос британских СМИ о брексите и о том, как он бы вёл переговоры с ЕС в такой ситуации.

«Я бы заявил, что Евросоюз совсем не так хорош, как его представляют, и занял бы более жёсткую позицию по выходу из него. Знаете, мне совсем не нравится Европейский союз. Я представляю здесь Соединённые Штаты, и ситуация очень несправедливая. Мы не можем добиться выхода нашей продукции на европейские рынки, это очень, очень сложно», — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что европейским производителям удаётся выводить свои товары на американские рынки с минимальным количеством пошлин.

«При этом они отправляют свою продукцию нам — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень несправедливо. Я очень недоволен Евросоюзом, и в плане торговли это может повлечь за собой большие последствия. ЕС обращался с Соединёнными Штатами очень нечестно в плане торговых отношений. Конечно, я мог бы назвать ещё государства, которые так поступают. Но ЕС был особенно несправедлив, и я думаю, что окажется так, что этим они сами навредят себе», — заключил Трамп.

Британский журналист Пирс Морган, бравший интервью у Трампа, отметил, что европейским лидерам стоит всерьёз отнестись к его словам. Стоит отметить, что в 2008 году Морган стал победителем реалити-шоу «Кандидат», ведущим которого был Дональд Трамп.

«Это решительное предупреждение может стереть самодовольные ухмылки с лиц лидеров Евросоюза. Америка является самым крупным торговым партнёром ЕС, только в 2016 году товарооборот достиг показателя в £484 млрд», — пишет Морган в газете Daily Mail, опубликовавшей отрывки его интервью с президентом США.

Работник на автомобильном заводе в Дирборне, США

Reuters

© Rebecca Cook

Негативный баланс

Пересмотр торговых отношений с другими государствами был одной из центральных тем избирательной кампании Трампа в 2016 году.

Одним из первых подписанных Трампом на посту президента документов было распоряжение о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства, которое должно было объединить в себе 12 стран.

На сегодняшний день торговые отношения США с партнёрами действительно носят нездоровый характер, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«В этом вопросе Вашингтон находится в расколотом состоянии. Вопрос о пересмотре экономических отношений со всеми странами мира был поставлен Трампом из-за состояния американского торгового баланса. Если посмотреть на него, то со всеми странами, даже с Россией, Америка имеет пассивное сальдо торгового баланса. Этой проблеме уже десятилетиями не уделялось достаточного внимания. Многие экономисты в США говорили о том, что негативное сальдо торгового баланса свидетельствует о нездоровом характере отношений с этими странами. Эта проблема конкурентных преимуществ, и другие страны стали их реализовывать», — пояснил Васильев в разговоре с RT.

По словам эксперта, зарубежные производители выпускают относительно дешёвые и конкурентоспособные товары, которыми они могут заполнить американский рынок.

«До Трампа на это не обращали внимания, но он этот вопрос поднял. Этот дисбаланс складывался в США на протяжении последних 20—30 лет, где-то с середины 1980-х годов — это застарелая болезнь, справиться с которой довольно сложно», — отмечает Васильев.

При этом администрация Трампа не может просто начать обкладывать импортные товары или материалы высокими пошлинами, так как это может ударить и по американским отраслям — например, по автомобилестроению, рассказал RT Владимир Васильев.

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«Однако специалисты по внешнеэкономическим связям указали, что декларировать торговую войну гораздо проще, чем действительно её начать. Можно попробовать начать с повышения тарифов на сталь или на резинотехнические изделия, но эти же материалы используются и для изготовления продукции и в самих США, так что против такого повышения тарифов были американские автомобильные концерны, которые чётко указали, что такие меры приведут к удорожанию их собственной продукции на внутреннем рынке. Это подорвало бы их конкурентоспособность к продукции японских или немецких концернов. Поэтому многие специалисты, в том числе на уровне Министерства торговли США, выразили сомнения в практической возможности быстро реализовать такие меры», — говорит эксперт.

Американская экономика не выдержит торговой войны на нескольких фронтах, подчёркивает Васильев. Поэтому администрация Трампа после таких заявлений не сразу перейдёт к действиям, а сначала попытается разработать жизнеспособную стратегию.

«Америка наговорила, что готова начать торговую войну на всех фронтах — с Канадой и Мексикой, ввести санкции против Китая и стран АТР. Одновременно Трамп заявляет после Давоса, что может начать торговую войну и с Европой. Получается, что американская экономика находится в состоянии постоянной торговой войны со всеми своими контрагентами. Ни одна экономика мира, даже американская, такого не выдержит. И вопрос сегодня в том, что даже если такая война будет начата, речь идёт о стратегии. Нельзя воевать со всеми странами одновременно», — считает Васильев.

Вне зоны торговли

Кроме выхода из Транстихоокеанского партнёрства и пересмотра торговых отношений с Европой, Трамп неоднократно заявлял, что выведет США изиз Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Канадой и Мексикой, которое он также считает убыточным для экономики США.

Соглашение NAFTA было образовано в 1992 году, когда к уже существующему торговому договору между Соединёнными Штатами и Канадой присоединилась Мексика. Несмотря на то что соглашение официально вступило в силу 1 января 1994 года, процесс перехода к свободной торговле между тремя странами не завершён до сих пор — только ликвидация торговых пошлин заняла порядка 14 лет.

Во время предвыборной гонки и после вступления в должность 45-го президента США Трамп неоднократно заявлял, что добьётся пересмотра условий NAFTA или полного выхода Вашингтона из договора. По его словам, NAFTA является «самым плохим торговым договором из когда-либо существовавших», поскольку из-за его действия Соединённые Штаты потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

Американо-мексиканская стена

Reuters

© Jose Luis Gonzalez

За несколько недель до визита Трампа в Давос министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Соединённые Штаты готовы выйти из соглашения NAFTA.

«Мы ожидаем, что оно будет пересмотрено или мы из него выйдем», — заявил глава американского Минфина 12 января.

Владимир Васильев считает, что до решения проблемы с соглашением NAFTA американская сторона будет не в состоянии начать торговую войну с Европой.

«Главное, что должна сделать Америка, это решить вопрос с NAFTA. Этот вопрос ещё не решён, непонятно, чем может закончиться пересмотр условий этого соглашения. Самый худший вариант — Трамп его может просто денонсировать. До тех пор пока эта проблема не будет решена, торговая война с Евросоюзом крайне маловероятна», — отметил он.

Начало пересмотра торговых отношений с Европой может заставить США усилить давление на Россию, замечает эксперт. Сокращение выгодных в одностороннем порядке условий может вынудить европейских производителей обратить своё внимание на российский рынок.

«В связи с выходом Британии из ЕС Вашингтон заявляет, что они должны установить особые торговые отношения. А значит, США должны дать Лондону преференции, льготы и скидки — фактически, если объявить торговую войну с Европой, с Великобританией будет заключено некое перемирие. В экономике такой логики нет. Пока подобного рода заявления Трампа стоит считать декларациями, за которыми нет больших, быстрых практических шагов. Реально стоит ожидать усиления давления на Россию в рамках этой стратегии экономического давления на Европу. Как только Америка начнёт торгово-экономическую войну с Европой, у них будет вариант переориентации на Россию. Поэтому США будут стараться отсечь Россию, чтобы лишить ЕС возможности использовать этот вариант», — заключил Владимир Васильев.