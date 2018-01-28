Трамп заявил о «несправедливом» отношении ЕС к США

Американский лидер Дональд Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что у него «много проблем» с Европейским союзом, в частности, по словам президента, ЕС «несправедлив» по отношению к США.

«У меня много проблем с Европейским союзом, это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский союз очень нечестно относится к Соединённым Штатам в том, что касается торговли», — цитирует Daily Mail Трампа.

Он подчеркнул, что товарам из США очень трудно попасть на рынок Европейского союза.

«Тем не менее они отправляют нам свой товар — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно», — добавил президент.

Трамп также отметил, что не только ЕС несправедливо относится к Соединённым Штатам в вопросе торговли. При этом он не стал перечислять государства, о которых идёт речь.

В июле 2017 года Трамп заявил, что работает над «крупной торговой сделкой» с Великобританией, которая может стать «большой и волнующей».