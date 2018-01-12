В Минфине США заявили о возможном выходе страны из NAFTA

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Вашингтон выйдет из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если оно не будет пересмотрено. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме.

«Мы ожидаем, что оно будет пересмотрено, или мы из него выйдем», — заявил он.

Ранее в Госдепе заявили о продолжающейся работе США над изменениями условий NAFTA.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер рассказал RT о возможных последствиях выхода США из NAFTA.

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