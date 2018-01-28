Трамп представил себя на месте Мэй

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Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что бы он сделал, если бы был на месте премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в переговорном процессе по брекситу.

«Шёл бы я по тому же пути переговоров? Нет, я бы не стал вести переговоры (по поводу брексита. — RT) так, как они ведутся сейчас... У меня был бы другой подход», — цитирует его NBC.

По словам Трампа, он бы вёл беседу с ЕС «жёстче».

Ранее Мэй заявила, что второго референдума по вопросу выхода страны из ЕС не будет.

Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

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