СМИ: Великобритания получит право заключать торговые соглашения сразу после брексита

Великобритания получит право заключать и подписывать торговые соглашения с другими государствами сразу после формального выхода из Евросоюза в марте 2019 года. Об этом, как ожидается, заявит министр по делам брексита Соединённого Королевства Дэвид Дэвис в ходе выступления в городе Мидлсбро 26 января.

«Впервые за более чем 40 лет мы сможем отойти в сторону и подписать новые торговые соглашения со старыми друзьями и новыми союзниками по всему миру», — приводит Huffington Post выдержки из речи министра.

При этом отмечается, что новые соглашения не смогут вступить в силу до завершения двухлетнего имплементационного периода.

«Конечно, они (новые торговые соглашения. — RT) не вступят в силу до тех пор, пока не закончится период имплементации», — говорится в тексте Дэвиса.

Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.

Тереза Мэй заявляла, что сумма отступных, которые Великобритания должна будет выплатить ЕС за брексит, составит £35—39 млрд.

Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.