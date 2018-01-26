СМИ: Великобритания получит право заключать торговые соглашения сразу после брексита
«Впервые за более чем 40 лет мы сможем отойти в сторону и подписать новые торговые соглашения со старыми друзьями и новыми союзниками по всему миру», — приводит Huffington Post выдержки из речи министра.
При этом отмечается, что новые соглашения не смогут вступить в силу до завершения двухлетнего имплементационного периода.
«Конечно, они (новые торговые соглашения. — RT) не вступят в силу до тех пор, пока не закончится период имплементации», — говорится в тексте Дэвиса.
Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.
Тереза Мэй заявляла, что сумма отступных, которые Великобритания должна будет выплатить ЕС за брексит, составит £35—39 млрд.
Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.