Мэй заявила, что второго референдума по брекситу не будет

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что второго референдума по вопросу выхода страны из ЕС не будет.

«Нет, второго референдума не будет. Парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла своё решение», — приводит её слова издание Bild.

При этом Мэй отметила, что Соединённое Королевство не намерено «разрушать все мосты».

«Мы покидаем ЕС, но не Европу, мы хотим партнёрства с Евросоюзом», — пояснила она.



Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.

Тереза Мэй заявляла, что сумма отступных, которую Великобритания должна будет выплатить ЕС за брексит, составит £35—39 млрд.

Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.