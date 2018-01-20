Мэй заявила, что второго референдума по брекситу не будет
«Нет, второго референдума не будет. Парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла своё решение», — приводит её слова издание Bild.
При этом Мэй отметила, что Соединённое Королевство не намерено «разрушать все мосты».
«Мы покидаем ЕС, но не Европу, мы хотим партнёрства с Евросоюзом», — пояснила она.
Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.
Тереза Мэй заявляла, что сумма отступных, которую Великобритания должна будет выплатить ЕС за брексит, составит £35—39 млрд.
Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.