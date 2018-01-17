Палата лордов начнёт обсуждение законопроекта о брексите в конце января
Министр Великобритании по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что палата лордов начнёт обсуждение законопроекта о брексите в конце января.
«Мы ожидаем начала работы с членами палаты лордов после того, как законопроект поступит на рассмотрение палаты к концу месяца», — цитирует министра Sky News.
Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.
Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.
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