Министр Великобритании по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что палата лордов начнёт обсуждение законопроекта о брексите в конце января.

«Мы ожидаем начала работы с членами палаты лордов после того, как законопроект поступит на рассмотрение палаты к концу месяца», — цитирует министра Sky News.

Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.

Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.