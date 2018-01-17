Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о брексите

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING British MPs approve landmark Brexit bill, send it to Lords — AFP news agency (@AFP) 17 января 2018 г.

Как отмечается, документ поступает на рассмотрение в палату лордов.

Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что сумма отступных, которую Великобритания должна будет выплатить ЕС за брексит, составит £35—39 млрд.

Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.