Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о брексите
Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о брексите.
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING British MPs approve landmark Brexit bill, send it to Lords— AFP news agency (@AFP) 17 января 2018 г.
Как отмечается, документ поступает на рассмотрение в палату лордов.
Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что сумма отступных, которую Великобритания должна будет выплатить ЕС за брексит, составит £35—39 млрд.
Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.
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