Туск заявил, что сердца стран — членов ЕС всё ещё открыты для аннулирования брексита

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в Европейском союзе «сердца всё ещё открыты» для аннулирования брексита.

Об этом сообщает AFP.

«Сердца членов Евросоюза «всё ещё открыты» для аннулирования брексита», — пишет агентство со ссылкой на заявление Туска.

EU's 'hearts are still open' to reversal of Brexit: President Tusk pic.twitter.com/FxgwvFmdI0 — AFP news agency (@AFP) 16 января 2018 г.

«Если правительство Великобритании будет придерживаться решения покинуть ЕС, то брексит станет реальностью со всеми негативными последствиями в марте следующего года. Если только не произойдут изменения в сердцах наших британских друзей», — отметил также глава Евросовета.

Ранее британский премьер Тереза Мэй признала, что сроки выхода страны из ЕС могут быть перенесены в исключительных обстоятельствах.