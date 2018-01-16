Туск заявил, что сердца стран — членов ЕС всё ещё открыты для аннулирования брексита

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в Европейском союзе «сердца всё ещё открыты» для аннулирования брексита.

Об этом сообщает AFP.

«Сердца членов Евросоюза «всё ещё открыты» для аннулирования брексита», — пишет агентство со ссылкой на заявление Туска.

«Если правительство Великобритании будет придерживаться решения покинуть ЕС, то брексит станет реальностью со всеми негативными последствиями в марте следующего года. Если только не произойдут изменения в сердцах наших британских друзей», — отметил также глава Евросовета.

Ранее британский премьер Тереза Мэй признала, что сроки выхода страны из ЕС могут быть перенесены в исключительных обстоятельствах.

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