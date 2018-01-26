Операция «Стиральная машина»: могут ли новые пошлины США стать причиной торговой войны со странами Азии

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что США больше «не будут закрывать глаза на нарушение принципов международной торговли отдельными странами». Экономисты опасаются, что в ближайшее время Штаты могут начать торговую войну со странами Азии. Ранее американский лидер подписал указ о введении пошлин на импорт стиральных машин и солнечных батарей. Основными поставщиками таких товаров являются Китай и Южная Корея. О нарастающем торговом конфликте — в материале RT.

Участники Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) назвали напряжённые торговые отношения между США и Китаем одной из сильнейших угроз для глобального экономического роста.

Причиной очередного этапа обострений стал указ Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на ввозимые в Штаты солнечные батареи и стиральные машины. Более того, в дальнейшем американский президент не исключает появления тарифов на импорт стали и алюминия.

Таким образом, сейчас, по информации торгового представительства США, импортируемые солнечные батареи будут облагаться 30-процентным тарифом. Пошлина на стиральные машины составит 20% за первые 1,2 млн штук и 50% за все последующие. Далее с течением времени тарифы будут снижаться.

В выступлении на ВЭФ 26 января Дональд Трамп подтвердил намерение своей администрации «восстановить» систему торговли.

«США будут обсуждать взаимовыгодные отношения со всеми странами, в том числе и с участниками Транстихоокеанского партнёрства. Но только в том случае, если это будет выгодно для всех участников. Мы сняли ограничения, какие в своё время сами на себя наложили», — подчеркнул президент США. Трамп также добавил, что «Соединённые Штаты больше не будут закрывать глаза на страны, которые нарушают принципы международной торговли».

Борьба с китайским импортом

К решительным мерам властей США отчасти подтолкнуло и заключение комиссии по международной торговле (ITC) о вреде, который ощущают американские компании от импорта. По оценке ITC, финансовые показатели производителей стиральных машин в Соединённых Штатах «существенно сократились» по причине резкого увеличения импорта в 2012—2016 годах.

AFP

© JOHN MACDOUGALL

Ограничения на импорт солнечных батарей последовали после того, как американские производители (в основном Suniva и SolarWorld Americas) обвинили китайские фирмы в демпинге. Согласно данным SPV Market Research, около 95% солнечных батарей, продаваемых в США, производится за рубежом. При этом далеко не все институты разделяют точку зрения Дональда Трампа. Ассоциация индустрии солнечной энергии предупредила, что подобные меры могут привести к потере 23 тыс. рабочих мест в сфере установки солнечных батарей.

Любопытно, что Трамп после подписания закона о пошлинах выразил мнение, что эти протекционистские меры «не приведут к торговой войне». Но днём позже в своём выступлении на Давосском форуме министр торговли США Уилбур Росс заявил о факте «ведения торговой войны».

Однако, по словам Росса, Соединённые Штаты не развязывали торговую войну, а пытаются уравнять условия в международной торговле и противодействовать китайскому протекционизму.

«Китайцы довольно долгое время были великолепны в риторике о свободной торговле, но ещё лучше им удаётся протекционистское поведение. Каждый раз, когда США делают что-либо для решения проблемы, нас называют протекционистами», — цитирует Bloomberg Росса.

Ещё один представитель делегации США в Давосе — министр финансов Стивен Мнучин — заявил, что снижение доллара положительно сказывается на американской экономике, стимулируя торговлю.

Оппонентом американским министрам на ВЭФе стал лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, который предупредил, что пошлины на импорт плохо отразятся как на мировой, так и на американской экономике.

«В преддверии торговой войны»

На фоне новостей о пошлинах и заявлениях профильных министров курс доллара США снизился до трёхлетнего минимума к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). В целом с момента инаугурации Трампа доллар упал по отношению к евро на 15,2%.

«Сейчас мы находимся если не в периоде торговой войны, то по крайней мере в её преддверии», — отметил в разговоре с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Эксперт считает, что если США последуют прошлогоднему курсу Трампа, то в дальнейшем на американском рынке импорт китайских товаров также будет ограничиваться. Речь может идти о поставках автомобильных деталей, текстильной продукции и электроники.

По словам профессора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктора Супяна, действия Трампа являются частью общей концепции, направленной на снижение зависимости экономики США от внешнего рынка.

«Очевидно, что эта концепция не укладывается ни в правила ВТО, ни в глобальные тенденции развития экономики и международного разделения труда», — подчеркнул в разговоре с RT Супян.

Напомнили об обязательствах

С резкой реакцией на американские протекционистские меры выступили Китай и Южная Корея. Министерство торговли Китая заявило, что односторонние действия Трампа могут угрожать международной торговой системе. Властей КНР поддержали и местные СМИ, ориентированные на зарубежную аудиторию. Например, англоязычное китайское издание Global Times опубликовало материал о высокой цене, которую придётся заплатить США, если страна продолжит «разжигать торговую войну».

Алексей Маслов не исключил, что ответом Китая может стать расширение поставок в Латинскую Америку, Европу и страны Северной Африки с целью вытеснить американскую продукцию из этих регионов.

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В свою очередь, Южная Корея обратилась в ВТО. Страна считает, что действия США несовместимы с обязательствами в рамках соглашений организации.

В интервью CNN министр торговли Южной Кореи Ким Хён Чен заявил, что США выбрали меру, которая ставит внутреннюю политическую ситуацию выше международных правил.

Свои опасения высказали и европейцы. Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайнен отметил в интервью Bloomberg TV, что Европа хочет избежать торговой войны.

«Это вредно для всех, и мы надеемся, что президент Трамп будет более позитивно смотреть на торговлю и многостороннее сотрудничество в будущем», — сказал он.

При этом эксперты сомневаются, что ВТО по силам решить эту проблему, поскольку в последнее время роль организации в мире снижается.

«Многие ставят под сомнение роль ВТО как регулятора торговых соглашений, потому что эффективность организации в последнее время невысока. Сейчас мы наблюдаем разрешение конфликтов между странами напрямую. Именно это пыталась в своё время прекратить ВТО», — заключил Маслов.