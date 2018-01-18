Китайский расчёт: сможет ли юань стать главной мировой валютой

Курс юаня побил двухлетние максимумы на фоне новостей о его включении в резервы сразу нескольких центральных банков Европы. Укреплению нацвалюты КНР способствует и ожидание старта торговли фьючерсами на нефть в юанях. Впрочем, аналитики не прогнозируют лёгкого выхода китайских денег на мировой рынок. США и ряд развивающихся стран опасаются доминирования юаня, а сама структура экономики Китая ещё не подготовлена для запуска нацвалюты на международную площадку. О перспективах юаня — в материале RT.

Курс юаня укрепился к доллару до максимального уровня за два года. К укреплению национальной валюты Народный банк Китая простимулировал биржевой спрос на юань. Так, за неделю средний обменный курс вырос на 1,8% и был установлен на максимальном уровне с декабря 2015 года — 6,44 юаня за доллар.

«Укрепление китайской валюты связано с ожиданиями реформ. В конце прошлого года произошла смена Политбюро. Главный вопрос, который обсуждается: какие будут экономические реформы в рамках пятилетки. Возможно, произойдёт ослабление контроля за движением капитала», — пояснил RT ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк.

Эксперт также отметил, что спрос на валюту связан и с ожиданием ужесточения монетарной политики Народного банка Китая.

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Как рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, укреплению курса юаня способствовали большие денежные интервенции на внутреннем рынке со стороны китайского регулятора.

Кроме того, рост китайской валюты во многом был спровоцирован заявлениями европейских центральных банков о включении юаня в свои резервы. Например, немецкий Бундесбанк решил включить юань в свои резервы. Член совета управляющих Андреас Домбрет рассказал Bloomberg, что решение было принято в связи с инвестициями Евроцентробанка в юаневые активы на €500 млн в 2017 году.

Любопытно, что уже через несколько часов после этого заявления Центробанк Франции также подтвердил хранение части своих резервов в юанях. Другие центральные банки Европы последовали примеру «коллеги» и также приступили к покупке юаней для своих валютных резервов. Как передает Reuters, Банк Бельгии приобрёл китайской валюты на €200 млн, ЦБ Словакии также инвестировал часть средств в юани, а Банк Испании заявил, что планирует инвестиции в юань. При этом Риксбанк (центробанк Швеции) и Национальный банк Словении заявили, что не имеют юаней и не планируют инвестиций в китайскую валюту.

«Интернационализация юаня»

Увеличение значимости юаня началось после того, как в 2016 году Международный валютный фонд включил эту валюту в корзину специальных прав заимствования (SDR), признав, что это «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему». Юань стал третьей по весу валютой в корзине МВФ (10,92%), уступив доллару (41,73%) и евро (30,93%), но обогнав японскую иену (8,33%) и фунт стерлингов (8,09%).

Как отмечает Алексей Маслов, китайское правительство стремится постепенно повысить значимость национальной валюты. На последнем съезде Компартии Китая была поставлена задача «интернационализации юаня». При этом власти КНР не говорят о переводе валюты в свободную конвертацию, когда стоимость курса определяется исключительно рынком.

«Китайское правительство не отпускает контроль над юанем, поэтому говорит о необходимости придания ему большей международной значимости. Таким образом Китай создаёт параллельную свободно конвертируемой валюте систему, при которой юань по своей стабильности должен цениться достаточно высоко, чтобы постепенно перевести всю торговлю с Китаем на двухсторонние платежи в обход доллара», — считает эксперт.

Одним из шагов к повышению значимости китайской валюты является проект «Один пояс, один путь», направленный на экономическую интеграцию Китая и стран Евразии. Как рассказал Алексей Маслов, для реализации проекта Китаю важен крепкий юань. Поэтому эксперт ожидает, что весь 2018 год пройдёт под знаком укрепления китайской валюты.

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«В рамках проекта Китай выделяет кредиты, в том числе такие, когда в страну не поступают непосредственно деньги, а поступает лишь оборудование или рабочая сила. Формально кредит выдаётся китайским предприятиям, которые на эту сумму поставляют ресурсы. В связи с этим для Китая важно, чтобы кредит был довольно крепким», — отметил Маслов.

Значимым пунктом проекта «Один пояс, один путь» является запуск торговли фьючерсами на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже (INE). В начале года Bloomberg со ссылкой на китайский новостной портал Jiemian сообщил, что торги с использованием юаней могут начаться уже 18 января. Тем не менее официальная дата запуска торгов всё ещё не назначена.

Фиксированная валюта

Одна из проблем, мешающих Китаю повысить обращение юаня в мире, состоит в том, что валюта опирается исключительно на благосостояние и устойчивость экономики самого Китая.

«Экономика Китая активно развивается, но банковский сектор настолько активно регулируется государством, что не может считаться рыночным, поэтому китайская валюта пока не является свободно конвертируемой», — пояснил Маслов.

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Фиксированная валюта несёт довольно большие издержки и создаёт риски, и Китаю, как второй экономике мира, необходимо переходить к свободно конвертируемому юаню, считает Андрей Шенк.

По мнению эксперта, снятию контроля за валютой мешает структура экономики. Китайские госкомпании в большом количестве субсидированы дешёвыми кредитами, поэтому при девальвации юаня экономика страны сильно пострадает. По данным Банка международных расчётов, в 2016 году корпоративный долг Китая достиг $18 трлн, или 169% ВВП. Кроме того, по словам Андрея Шенка, китайское правительство опасается большого оттока капитала в случае снятия ограничений.

Как рассказал Алексей Маслов, многие страны, прежде всего Западная Европа, США и Индия, против становления юаня как международной валюты. Они считают, что вся торговля должна вестись только в рамках свободно конвертируемых валют, которые обеспечиваются как минимум рыночными котировками.

«Даже те страны, которые формально торгуют с Китаем через национальную валюту или через валютный своп, то есть обмен своими валютами через банки, боятся привязываться к юаню и к китайской экономике и просят выделять им кредиты либо в долларах, либо в долларовом эквиваленте», — заключил Маслов.