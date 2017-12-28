Юань хочет нефти: когда Китай запустит торговлю углеводородами в своей нацвалюте

Китай не запустил торговлю фьючерсами на нефть в юанях во время западных рождественских каникул. Впрочем, игроки рынка не остались разочарованными новостями из Шанхая — цена на нефть уверенно держится на уровне $66 за баррель. Теперь аналитики ожидают старта торгов контрактами на углеводороды в нацвалюте КНР не раньше начала 2018 года. Сможет ли юань составить конкуренцию американскому доллару на товарно-сырьевой бирже — в материале RT.

Обещанная финансовыми властями Китая торговля биржевыми контрактами на нефть перед католическим рождеством не состоялась. Теперь зарубежные аналитики ожидают запуск фьючерсных торгов углеводородами в нацвалюте КНР на Шанхайской международной энергетической бирже не ранее января 2018 года.

О намерении торговать энергетическим сырьём в собственной валюте китайцы заявили ещё в июле этого года. Уже в декабре власти КНР определились с периодом старта продаж долгосрочных контрактов на нефть в юанях, выбрав дни рождественских праздников на Западе, — в это время площадки Европы и США закрыты, есть возможность утвердиться на рынке, напоминает Bloomberg.

«Интернационализация рынка фьючерсов может увеличить влияние Китая на мировые цены и поможет ему стать страной, которая устанавливает цены, а не принимает их», — рассказал в интервью Bloomberg профессор финансов Института экономических исследований имени Ван Янаня Сямэньского университета Хан Цянь.

Решение Китая аналитики объясняют давним стремлением страны вытеснить доллар США и сделать юань главной мировой валютой.

Так, в 2016 году МВФ включил нацвалюту КНР в международную корзину расчётов, куда входят доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. После этого мировые кредиторы признали «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему».

«Китай хочет привлечь крупных игроков на свой рынок — им выгоднее покупать нефть в своей национальной валюте, потому что для них нефть то дорожает, то дешевеет, в том числе под влиянием валютного курса. Для американцев такой проблемы нет. Китай является крупнейшим импортёром и, естественно, стране выгоднее приобретать сырьё в своей валюте», — пояснил RT стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Reuters

Вызов доллару США

Сегодня Китай — второй крупнейший в мире потребитель нефти после США. Импорт углеводородов КНР составляет почти 20% от глобального сырьевого рынка. Как ожидают аналитики, китайские компании выступят в качестве ключевых инвесторов в предстоящем 5-процентном IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия).

Управляющий директор экономического агентства High Frequency Economics Карл Вайнберг в интервью CNBC подчеркнул, что цены на нефть в юанях будут использоваться во всём мире, если китайцам удастся заставить саудовцев принимать платежи в своей нацвалюте.

Вытеснение доллара из сделок с нефтью может снизить спрос на американские ценные бумаги по всему миру. Однако случится это ещё нескоро, отмечают аналитики.

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«Технически абсолютно несложно запустить фьючерсный контракт в любой валюте, в том числе в юанях. Сложно сделать какой-то контракт популярным. Скорее всего, Шанхайская биржа их запустит, но не факт, что инвесторы заинтересуются таким инструментом. Подобные инициативы в последние десятилетия появляются часто, но пока ни одна биржа с валютой контракта, отличной от доллара США, не набрала существенных оборотов, поэтому нужно подождать как минимум год, чтобы оценить, насколько инициатива КНР серьёзна», — рассказал RT доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Американские экономисты не исключают, что запуск торгов на бирже поможет не только продвинуть использование юаня в качестве мировой валюты, но и избавить местных производителей от рисков.

Хестанов добавляет, что сегодня юань менее стабилен, чем доллар и евро. По этой причине эксперт считает, что большинству контрагентов Китая юани не интересны, поэтому властям КНР будет очень непросто стимулировать популярность контрактов.

На мировом топливно-энергетическом рынке большинство сделок с нефтью оценивается американской маркой West Texas Intermediate (WTI) и эталонной североморской Brent. По данным Societe Generale, глобальная недолларовая торговля сырой нефтью сегодня составляет 300-350 тыс. из более чем 82 млн баррелей в сутки.

Ранее Сингапур и Токио пытались создать азиатские нефтяные фьючерсы. При этом среди аналитиков и инвесторов опыт Дубая считается более-менее успешным в торговле долгосрочными недолларовыми сырьевыми контрактами. Речь идёт о сорте Oman, однако эта нефть содержит значительное количество серы, поэтому дешевле западных конкурентов.

«Это не первая инициатива Китая в создании биржевой площадки. Довольно давно КНР сформировала биржу для торговли золотом в юанях, но существенной популярностью она не пользуется», — напоминает Сергей Хестанов.

Михаил Шейбе считает, что намерение КНР торговать недолларовыми контрактами на нефть имеет лишь долгосрочный потенциал развития. «Рынок мгновенно и кардинально не отреагирует на запуск. В любом случае, пока нефть — это товар, который торгуется в долларах, и вряд ли эта парадигма вскоре изменится», — заключил аналитик.