Трое на одного: почему доллар слабеет по отношению к евро, британскому фунту и рублю

На торгах Московской биржи 15 января рубль дорожает к доллару США за счёт растущих нефтяных цен и притока инвестиций в российские ценные бумаги. Баррель нефти марки Brent торгуется вблизи $70, а индекс биржи поднялся до исторического максимума — выше 2275 пунктов. Начало торговой недели также ознаменовалось рекордным укреплением евро и британского фунта к доллару. Существенный рост европейской валюты аналитики назвали одной из главных загадок прошлого года. Интриги 2018-го на мировой валютной площадке — в материале RT.

На открытии торговой сессии 15 января российская валюта укрепилась на 0,68% — до 56,20 рубля за доллар США. Впоследствии курс установился в коридоре 56,30—56,50. За первые три часа торгов объём сделок на бирже превысил $1,6 млрд. При этом аналитики напоминают, что в понедельник стартует покупка валюты Минфином по новому бюджетному правилу.

Как рассказал RT начальник отдела экспертов «БКС Экспресс» Василий Карпунин, спрос на рубль поддерживается ростом цен на нефть и притоком средств в российские ценные бумаги на фоне высоких реальных процентных ставок. Кроме того, Минфин не покупал валюту на рынке во время новогодних каникул, что также поддержало курс рубля.

Однако эксперты не исключают, что укрепление нацвалюты в ближайшем месяце может остановиться из-за непредсказуемой ситуации с ценами на нефть и рекордного объёма интервенций Минфина.

«Зона поддержки по паре рубль\доллар США расположена в районе 55,70—56 рублей. При этом какого-то девальвационного импульса в рубле пока также не наблюдается по причине профицита торгового баланса в январе», — пояснил Василий Карпунин.

Ранее Минфин объявил об увеличении ежедневных покупок валюты на внутреннем рынке в январе до 15,1 млрд рублей с 12,7 млрд в декабре 2017 года. В этом году министерство также изменило формулу расчёта объёма интервенций. Теперь будет учитываться фактический курс рубля, а не прогнозный, как было ранее, что позволит финансовым властям покупать больше валюты, чем в прошлом году.

Сезонный вклад

Укрепление рубля стало одной из причин рекордного роста биржевых показателей. Об этом в разговоре с RT рассказал директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. Так, открытие торгов на российском фондовом рынке ознаменовалось выходом индекса Мосбиржи к историческому максимуму — до 2275 пунктов. Значение увеличилось на 0,6% относительно предыдущего закрытия торгов. Индекс РТС также вырос на 0,6% — до отметки 1269 пунктов.

Основными лидерами роста в первой половине дня стали акции «Полиметалла» (2,07%), «Аэрофлота» (1,17%), «Яндекса» (0,87%), «Сбербанка» (0,84%) и «Газпрома» (0,57%). Такие данные приводятся на официальном сайте Московской биржи.

Сотрудники в офисе московской биржи ММВБ-РТС

© Владимир Астапкович / РИА Новости

Как пояснил Василий Карпунин, в последние недели можно наблюдать значительный приток средств в фонды, инвестирующие в рынок российских акций. Во многом это обусловлено сезонным фактором. Так, после завершения года, у ряда крупных инвесткомпаний открылись новые лимиты (ограничения на количество ценных бумаг одного эмитента) на акции развивающихся рынков.

Аналитики также подчёркивают, что в пользу российских индексов играют и растущие цены на нефть. Впервые с 2014 года сырьевые котировки марки Brent находятся вблизи значения $70 за баррель.

«Российский рынок в прошлом году отстал от других площадок развивающихся, так что на фоне уверенного роста цен на нефть многие инвесторы могли обратить внимание на наши бумаги, спекулятивно повысив их долю в портфеле», — пояснил Василий Карпунин.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, взлёт нефтяных цен до очередной психологической отметки происходит на фоне предполагаемого запуска фьючерсов на нефть в юанях в Китае. Ожидается, что КНР введёт срочные биржевые контракты в национальной валюте уже 18 января. Об этом ранее со ссылкой на собственный источник сообщало шанхайское новостное агентство Jiemian.

«Китай хочет в большей степени диктовать цену на нефть, поэтому мы наблюдаем рост на рынках развивающихся стран, зависимых от нефтяных котировок», — отметил Ващенко.

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Директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов считает, что динамика рынка энергоресурсов и дальше будет оказывать влияние на рост национальных биржевых индексов. В то же время, по его словам, ситуация на фондовом рынке будет зависеть и от ситуации с предполагаемым введением санкций. Напомним, что в феврале американские власти планируют опубликовать планы по введению новых ограничительных мер против России.

В целом экономисты уверены, что наблюдаемое ралли на российской фондовой торговой площадке носит среднесрочный характер. Так, по мнению Василия Карпунина, импульс роста индекса Мосбиржи может быть продолжен до 2300 пунктов. Вместе с тем после приближения к так называемой области сопротивления (2310—2320 пунктов) существует риск коррекционного движения вниз.

Загадка года

Эксперты подчёркивают, что начало торговой недели не ограничилось позитивной динамикой лишь на российском финансовом рынке. Так, в понедельник курс европейской валюты к американской побил максимум с декабря 2014 года, установившись на уровне $1,23.

«Евро укрепляется к доллару на ожиданиях ужесточения монетарной политики Европейского центрального банка в 2018 году. Рост ВВП еврозоны составил 2,6%, что на 0,3% больше, чем в США. При этом в Штатах процентные ставки растут, в то время как в еврозоне они долгое время остаются на нулевом уровне», — пояснил Георгий Ващенко.

Одной из причин укрепления евро стало коалиционное соглашение между консервативным блоком Ангелы Меркель и социал-демократической партией Германии, предполагают эксперты Financial Times.

Участникам переговоров удалось согласовать итоговый программный документ, который ляжет в основу коалиционного договора нового правительства. На фоне политических новостей евро укрепился на 1,4% к доллару США.

За год американская валюта ослабла к евро более чем на 15%. Как рассказал Михаил Алтынов, устойчивая негативная динамика доллара против евро в 2017 году стала для экспертов одной из загадок.

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По мнению аналитика, 2018 год обещает интригу, так как большинство участников делает ставки на евро, притом что на стороне доллара остаются сильные бычьи факторы. Речь идёт о заявлении американского Федрезерва о повышении процентной ставки не менее трёх раз в течение года, а также о налоговой реформе в США.

По прогнозу Василия Карпунина, в ближайший месяц евро может укрепиться вплоть до $1,26—$1,27. При этом аналитик считает, что такой рост с фундаментальной точки зрения выглядел бы неоправданным, и советует переходить из евро в доллар в силу ограниченности потенциала роста европейской валюты.

Наряду с евро рекордную динамику к доллару США демонстрирует и британский фунт. Валюта Соединённого Королевства в понедельник, 15 января, подорожала на 0,5% — до $1,38 после уверенного роста в пятницу на 1,4%. Фунт сумел побить максимум июня 2016 года после публикации отчётов министров финансов Испании и Нидерландов, которые согласились поддержать «мягкую» сделку по брекситу.