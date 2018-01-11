«Катастрофических событий не предвидится»: как возможное введение санкций США на гособлигации РФ скажется на экономике

В феврале 2018 года власти США обнародуют решение о возможном расширении санкций на суверенный долг России. Если запрет будет введён, то американские инвесторы больше не смогут покупать российские гособлигации и будут вынуждены продать уже имеющиеся у них ценные бумаги. Сейчас доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа находится на исторических максимумах. О возможных последствиях введения ограничений на государственные облигации — в материале RT.

В феврале 2018 года американские власти опубликуют планы новых санкций против России. Одним из возможных пунктов может стать запрет на инвестиции в российские облигации федерального займа (ОФЗ) для американских резидентов.

По оценке Bank of America Merrill Lynch, введение санкций США, предусматривающих запрет на покупку российских ОФЗ, является основным экономическим риском для России в 2018 году. Но при этом, как следует из отчёта «Лебединое озеро в 2018 году», аналитики инвестбанка считают низкой вероятность развития такого сценария.

По данным Центробанка России, номинальный объём ОФЗ, который принадлежит нерезидентам, сейчас находится на исторических максимумах. На 1 ноября 2017 года он составлял 2,184 трлн рублей, или $37,5 млрд.

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Как отметила в разговоре с RT главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова, если санкции будут введены, то с большой долей вероятности не только американские, но и все иностранные инвесторы будут вынуждены закрыть позиции.

По мнению Константина Корищенко, заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, введение санкций будет иметь очень ограниченный эффект, поскольку он будет покрыт за счёт высокого спроса со стороны российских резидентов.

«При сегодняшнем снижении процентных ставок в России приобретение ОФЗ российскими банками и компаниями — это очень выгодная инвестиция. Поэтому если иностранцы будут продавать гособлигации по привлекательным ставкам, то российские банки их выкупят. Ценные бумаги сегодня держат достаточно большую ликвидность в Центробанке, за счёт которой российские финансовые организации вполне могут выкупить всё то, что продадут иностранцы», — рассказал Корищенко в беседе с RT.

Стойкий рубль

Центробанк не ожидает серьёзных последствий от введения запрета со стороны США на инвестиции в российские ОФЗ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что, хотя на рынке гособлигаций присутствует значительная доля иностранцев, на эти ценные бумаги наблюдается спрос со стороны российского банковского сектора.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

РИА Новости

© Илья Питалев

По оценке Эльвиры Набиуллиной, в случае введения санкций изменения по доходности ОФЗ будут кратковременными и составят 30—40 базисных пунктов. При этом аналитики Bloomberg оценили рост стоимости заимствований в 50—150 базисных пунктов.

Эксперты считают, что ключевым моментом при введении санкций остаётся вопрос, будут ли введены ограничения на вложения в существующие ценные бумаги или только на приобретение новых ценных бумаг. Наталья Орлова считает, что если санкции не затронут уже находящиеся в обращении ОФЗ, то в этом случае можно ожидать дополнительного притока средств, так как доходность российских гособлигаций в сравнении с бумагами других стран достаточно высока. Поэтому многие инвесторы в отсутствие прямых ограничений могут не выходить из этих бумаг.

Если же США наложат санкции на ценные бумаги, которые уже обращаются на рынке, тогда потенциально Россия может столкнуться с выходом порядка $35 млрд. По оценке Натальи Орловой, на валютный курс такой отток даёт ослабление на 5 рублей к доллару от текущих уровней.

Главный экономист «Эксперт РА» и доцент НИУ ВШЭ Антон Табах считает, что введение санкций не приведёт к обвалу национальной валюты.

«На курсе рубля санкции, естественно, отразятся, но никаких катастрофических событий не предвидится, потому что рубль в основном базируется на нефти. Кроме того, сейчас по сравнению с 2014 годом было погашено внешнего долга российскими компаниями и банками больше чем на $200 млрд, поэтому этот показатель радикально уменьшился», — рассказал эксперт.

Reuters

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Антон Табах подчёркивает, что для долгового рынка большее значение имеют не санкции, а спрэд (разница между ставками) и динамика курса рубля, который сейчас поддерживает растущая цена на нефть. По мнению экономиста, введение ограничений лишь ускорит процессы на рынке, которые бы всё равно произошли.

«На фоне снижения процентных ставок в России и их роста в Соединённых Штатах, всё равно многие нерезиденты начали бы уходить. Условно говоря, то, что должно произойти через полгода, может произойти сейчас», — пояснил Табах.

Мало шансов

Опрошенные RT эксперты утверждают, что шансы введения санкций на российский суверенный долг невелики. Как считает Антон Табах, стабильность мирового рынка госдолга имеет важнее, чем наказание конкретной страны.

«Если мы посмотрим на события, которые происходили на рынке суверенного долга, то даже крайне малоприятные персонажи в результате под санкции не попадали. Ирану нужно было очень сильно постараться, чтобы наложили арест на золотовалютные резервы. Тут больше шума, чем реальной вероятности. Если же санкии на ОФЗ всё-таки распространятся, то это будет прецедент и тогда эта волна может в целом накрыть весь рынок», — пояснил Табах.

Среди возможной реакции Центрального банка на санкционный режим аналитики выделили разные меры. По мнению Константина Корищенко, ЦБ будет поддерживать банковскую ликвидность. Экономист считает, что этого достаточно для того, чтобы российские банки вложили свои деньги в надёжный и доходный российский суверенный долг.

Антон Табах рассказал, что помимо поддержания ликвидности, регулятор может временно выкупить облигации иностранных резидентов, так как располагает достаточными ресурсами. Среди маловероятных сценариев эксперт назвал введение ограничений на вывоз капитала. Центробанк мог бы применить такую меру, если бы санкции были введены на фоне падения нефтяного и валютного рынка.

Расширение нерезидентов

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». Одним из его пунктов запрещает американским инвесторам покупать новые российские гособлигации и вводит бойкот на операции с уже обращающимися выпусками ценных бумаг. К февралю 2018 года Минфин США должен представить конгрессу отчёт о последствиях введения новых ограничений. На его основе власти США примут решение о введении санкций на российский госдолг.

Белый дом в Вашингтоне

Reuters

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По оценке Bank of America Merrill Lynch на нерезидентов в целом приходится чуть более $51 млрд на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа, — 33,2% ($37,2 млрд).

С начала прошлого года присутствие нерезидентов на рынке ОФЗ расширилось на 667 млрд рублей. По данным ЦБ, в январе 2017 года их доля составляла 26,9%, против 32,7% в ноябре.

Несмотря на угрозу санкций, Минфин с января по март планирует увеличить объём внутренних заимствований до рекордного уровня для первого квартала в 450 млрд рублей. Этот показатель на 50 млрд рублей превышает размещение аналогичном периоде 2017 года. На первом аукционе, состоявшемся 10 января, удалось продать ОФЗ на 38 млрд рублей из предложенных 40 млрд рублей.