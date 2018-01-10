«Приспособились к новым ценам на нефть»: Всемирный банк прогнозирует ускорение темпов роста ВВП России в 2018 году

Первый в 2018 году прогноз Всемирного банка добавил оптимизма инвесторам и экспертам относительно будущего глобального рынка. В наступившем году кредиторы ожидают ускорение роста мирового ВВП до 3,1%. При этом значительный вклад в разгон экономики Европы и Центральной Азии внесут Турция и Россия. Какие факторы повлияют на развитие нашей страны и почему эксперты банка уверены, что российская экономика приспособилась к новому уровню цен на нефть, — в материале RT.

В наступившем году мировые кредиторы ожидают ускорения темпов роста мировой экономики до 3,1% за счёт восстановления промышленности, оживления торговли и стабилизации цен на нефть. При этом в развитых странах специалисты банка ожидают рост на уровне 2,2%, в то время как в развивающихся — 4,1%. Подспорьем для государств с формирующимся рынком станет развитие деловой активности.

Любопытно, что, по мнению экспертов Всемирного банка, основной вклад в оживление экономической активности в Европе и Центральной Азии внесут Турция и Россия.

«После двухлетнего спада экономика России показала рост на уровне 1,7%, что стало возможным благодаря стабилизации цен на нефть, проведению благоприятной денежно-кредитной политики и снижению инфляции», — отмечается в докладе Всемирного банка. Более того, эксперты организации утверждают, что страна уже приспособилась к «новому уровню цен на нефть».

В мировой экономике существуют несколько точек роста валового внутреннего продукта, добавляют эксперты.

«Например, США, где был повышен прогноз по росту ВВП. Второй момент связан, безусловно, с Китаем. Эта вторая экономика мира, и её прирост вносит очень большой вклад в общую оценку ВВП. Ранее в КНР ожидалось значительное замедление темпов роста, но потом оценку пересмотрели. Хотя политика, которую сейчас планирует проводить Китай по управлению на рынке капитала, может несколько замедлить темпы роста. Сейчас страна находится на перепутье и всё зависит от того, насколько власти готовы пожертвовать ростом ради стабилизации финансового рынка», — так прокомментировал доклад Всемирного банкаглавный стратег управляющей компании БКС Максим Шеин в беседе с RT.

Напомним, что осенью 2017 года Всемирный банк объявил о завершении рецессии в России и возвращении экономики страны к умеренным темпам роста. Тогда специалисты банка сообщили, что в 2017 и 2018 годах рост ВВП России составит 1,7%, а в 2019-м — 1,8%. Такие выводы эксперты сделали на основе стабилизации макроэкономических показателей — прежде всего инфляции, которая впервые за постсоветский период продемонстрировала рекордный уровень — менее 4%.

В середине ноября прошлого года прогноз относительно состояния экономики России пересмотрел и Международный валютный фонд. Так, рост ВВП страны по итогам 2017 года составит 2% вместо ожидаемых ранее 1,8% и 1,6% в 2018 году (вместо 1,4%). Эксперты объясняли решение МВФ пониманием специфики восстановительного экономического роста России. Речь идёт во многом о компенсационном характере и об устранении потерь, которые понесла страна в период с 2014 по 2015 год.

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Что касается перспектив на 2018 год, то среди основных рисков для России Всемирный банк в первую очередь называет новые санкции и обострение отношений с ЕС. Однако при этом эксперты называют маловероятным рост цен на нефть в долгосрочной перспективе. В будущем банк ожидает закрепления предельной стоимости на углеводороды на основе таких факторов, как наращивание производства сланцевой нефти и общемировое сокращение потребления топлива.

Всемирный банк напоминает, что мощнейший обвал цен на нефть в мире произошёл в 2014—2015 годах, когда стоимость углеводородов обрушилась на 70%.

Эксперты напоминают, что лишь во второй половине 2017 года цена барреля сырья смогла превысить уровень посткризисного 2015 года и достичь отметки более $60. Основным драйвером роста стало соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое картель и страны-неучастники пролонгировали до 1 января 2019 года.

«Рост цены на нефть свыше $60 за баррель дало позитивный эффект, поэтому экономика России начала восстанавливаться быстрее. Раньше все прогнозы были достаточно консервативны, потому что эксперты и организации опасались, что сырьевые котировки будут падать и это будет мешать восстановлению. Но негативный сценарий не реализовался, поэтому сейчас мы видим заметное улучшение», — пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.