Рублёвый штиль: каким будет 2018 год для российской нацвалюты

3 января на Московской бирже после четырёхдневного праздничного перерыва стартуют валютные торги. Площадка также будет работать 4 и 5 января. Аналитики и официальные власти резких скачков курса доллара в этом году не ожидают. Но на рубль по-прежнему будут влиять цены на нефть, геополитические новости, а также общеэкономическая ситуация в России. Что ждёт нацвалюту в 2018 году — в материале RT.

Во время новогодних каникул Московская биржа будет работать с 3 по 5 января — торги состоятся на фондовом, валютном и срочном рынках, а также на рынках драгметаллов и депозитов. В первый торговый день эксперты и наблюдатели особенно внимательно будут следить за ситуацией на валютной площадке.

По прогнозам, 2018 год должен быть достаточно спокойным для рубля. При этом на нацвалюту по-прежнему будет влиять геополитическая обстановка, макроэкономическая политика и колебания нефтяных котировок.

Главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин в разговоре с RT отметил, что в начале 2018 на стороне рубля сыграют два фактора: комфортный уровень нефтяных цен, а также сильный в первом квартале профицит платёжного баланса (ситуация, когда поступления валюты в страну превышают её отток за рубеж). По прогнозам эксперта, курс доллара останется в пределах 58—62 рублей вплоть до второго квартала 2018 года.

Вместе с тем Шеин подчёркивает, что наиболее значительные колебания на рынке будут связаны с расширением санкций США на российский госдолг. По оценке Центробанка, доля нерезидентов в ОФЗ составляет 33,2%, и очередные ограничения могут привести лишь к тому, что иностранные инвесторы ещё быстрее будут уходить с долгового рынка. А это серьёзно повлияет и на рынок валютный, считает старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич. В то же время ЦБ уже предупредил, что к подобному развитию событий готов.

Например, российский регулятор может активизировать операции валютного РЕПО (выдача ЦБ кредитов в валюте под залог российских облигаций под определённую ставку) и насытить рынок денежной массой. При этом у банков появится валютная ликвидность, которая позволит им получить рубли. А эти активы, в свою очередь, могут быть направлены на покупку ОФЗ. Зварич подчёркивает, что такая мера ЦБ предотвратит длительное ослабление рубля и компенсирует спрос на валюту со стороны нерезидентов.

«В этом случае доллар может подорожать на два-три рубля, после чего российская валюта начнёт восстанавливаться. В результате можно говорить о том, что данные санкции окажут краткосрочное негативное влияние на рубль», — пояснил RT Зварич.

Нефтяная поддержка





В 2018 году ситуация на энергетическом рынке останется одним из основных факторов влияния на динамику рубля. По словам Богдана Зварича, стабилизация фьючерсов на марку Brent в коридоре $55—65 за баррель позволит рублю удерживать курсовые позиции 2017 года. Ранее министр финансов Антон Силуанов также заявлял, что в новом году курс рубля сохранится на том же уровне, что и в прошлом, если не будет внешних шоков и обвалов на рынке энергоресурсов.

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«Если цены на нефть сохранятся хотя бы на уровне $55 за баррель, то такой же курс и будет, если не будет никаких дополнительных санкций, никаких неприятностей со стороны внешних ограничений», — цитирует ТАСС главу Минфина.

Впрочем, аналитики не исключают падения сырьевых котировок к концу 2018 года на фоне завершения сделки по заморозке добычи нефти. Как отмечает Богдан Зварич, падение Brent в диапазон $50—55 за баррель приведёт к росту курса доллара до 62—65 рублей.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель (в том числе и Россия), договорились сократить объём производства нефти для балансировки мирового рынка сырья. По итогам встречи 30 ноября 2017 года крупнейшие нефтеэкспортёры продлили действие пакта до конца 2018 года. Благодаря этому котировки вышли на уровень двухлетних максимумов — выше $60 за баррель.

В то же время ряд аналитиков не исключают, что в этом году перенасыщенность рынка углеводородов сохранится.

«В начале года будет возобновлена работа британского нефтепровода Forties в Северном море, а также восстановлены поставки из Ливии. Добавим к этому планы США увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки», — отметил в беседе с RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

По мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, динамику рубля в новом году определят не только спрос на ОФЗ и стоимость энергоресурсов, но и общее развитие экономики России. МВФ считает, что в 2018 году российская экономика вырастет на 1,6%.

В свою очередь, Минфин объявил, что поддержит курс рубля валютными интервенциями. Как сообщил Антон Силуанов, при цене на нефть российской марки Urals на уровне $54—55 за баррель Минфин купит валюту на 2 трлн рублей, а при $60 за баррель — на 2,8 трлн.

В декабре 2017-го Минфин приобрёл валюту на рекордную сумму — 203,9 млрд рублей. Общий объём интервенций в прошлом году составил 829,8 млрд рублей.