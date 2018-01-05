Вложиться по полной: какие финансовые инструменты могут принести наибольшую прибыль в 2018 году

Российский фондовый рынок может значительно увеличить темпы роста в новом году. После неуверенной динамики на торговой площадке в 2017-м аналитики позитивно оценивают перспективы рынка. Причина оптимизма экспертов связана с недооценённостью российских активов и улучшением общей экономической ситуации в стране. Какие финансовые инструменты могут быть наиболее популярными в 2018 году среди профессиональных игроков рынка и обычных граждан — в материале RT.

Опрошенные RT аналитики с оптимизмом смотрят на развитие российского финансового рынка в 2018-м. В прошлом году ситуация на фондовой торговой площадке не демонстрировала уверенной динамики. С января по декабрь индекс МосБиржи снизился почти на 4%, индекс РТС вырос лишь на 0,8%.

«Если говорить о российских акциях, то потенциально они очень сильно недооценены. По всем финансовым мультипликаторам (показателям, которые позволяют оценить инвестиционную привлекательность. — RT) ценные бумаги должны стоить дороже, и надежды инвесторов в 2018 году связаны с устойчивым ростом рынка», — пояснил RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что оптимизм участников рынка объясняется позитивной экономической динамикой. Так, Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 0,4% до 1,7%. Эксперт рекомендует присмотреться не только к ценным бумагам, но и к вложениям в рубль.

«Ситуация в экономике стабилизируется, что приводит к стабилизации курса рубля. Сбережения в иностранной валюте могут стать невыгодными. Но ставки по депозитам и облигациям снижаются и составляют 5—7,5% (при снижении процентных ставок опускается доходность акций — и растёт их стоимость), а поскольку финансовые результаты компаний улучшатся, то и стоимость акций должна расти», — рассуждает Ващенко.

Кроме того, эксперт подчёркивает, что хорошим стимулом для покупки бумаг российских госкомпаний станет рост дивидендов — организации будут выплачивать акционерам 50% своей прибыли. В целом, по мнению Георгия Ващенко, ситуация на российском рынке во многом будет зависеть от внешних факторов. Торги продемонстрируют позитивную динамику при отсутствии шоков.

«Я полагаю, что в лидерах роста (до 40% в 2018 году) будут акции ВТБ, «Роснефти», «Русгидро» и Ростелекома. Хорошую динамику также продемонстрируют ценные бумаги «Газпрома», «Новатэка», ЛУКОЙЛа, «Яндекса», группы ЛСР и «Аэрофлота», — прогнозирует Ващенко.

По мнению главного инвестиционного стратега ФГ БКС Максима Шеина, на сегодняшний день акции стали одним из наиболее выгодных инструментов для вложений. Такой актив обеспечивает инвестору прозрачность операций и хорошую доходность.

«Валютный курс во многом зависит от действий центробанков, а они не всегда предсказуемы. Вложения в нефть и металлы сопровождаются сильной привязанностью к геополитике, поэтому опять же есть фактор непредсказуемости. Если говорить про недвижимость, то она слишком локальна и неликвидна, поскольку привязана к территории. По сути, остаются только акции», — объяснил эксперт.

Ближе к народу

Вместе с тем Александр Абрамов с осторожностью относится к российским акциям и считает, что перспективнее инвестировать в облигации. По его словам, если рассчитывать на долгосрочную перспективу (10—15 лет), то бумаги отечественных компаний в среднем уступают по доходности ОФЗ.

«Мне кажется, что для частного инвестора привлекательнее выглядит облигационный рынок. Прежде всего речь идёт о государственных бумагах, доходность которых существенно выше инфляции, а риски значительно ниже рынка акций», — подчеркнул аналитик.

Одним из таких инструментов являются ОФЗ для населения. Доходность бумаг составляет 8,5% годовых и превышает ставки по депозитам в коммерческих банках. Напомним, что в апреле 2017 года Минфин — впервые за 35 лет — вышел на долговой рынок с госбумагами для граждан (народные ОФЗ). Всего в 2017 году было размещено три транша по 15 млрд рублей.

Минимальная сумма покупки народных гособлигаций — 30 штук (на 30 тыс. рублей), максимальная — 15 тыс. штук (15 млн рублей). На ОФЗ распространяется полная система страхования. По сравнению с банковскими вкладами (объём страхования которых сегодня не превышает 1,4 млн рублей) гособлигации будут полностью застрахованы государством.

«Сейчас государству выгоднее занимать в рублях. У России доля госдолга составляет всего 38% ВВП. Это очень низкий показатель по сравнению с США и многими странами ЕС. Полагаю, что ОФЗ будут пользоваться спросом у населения, ведь предоставление займа государству надёжнее, плюс этот заём не рыночный, а сейчас очень мало хороших инвестиционных идей на рынке», — пояснила RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

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По словам главы Минфина Антона Силуанова, большую часть народных облигаций с начала выпуска приобрели «состоятельные граждане». По данным министерства, доля купивших госбумаги на сумму менее 50 тыс. рублей составляет лишь 6,7%. При этом средний объём заявки достигает 1,2 млн рублей.

При этом Минфин не исключает пересмотра условий выпуска ОФЗ для повышения спроса со стороны граждан с невысокими доходами. Максим Шеин считает, что целью министерства является не привлечение большого количества средств в облигации, а популяризация финансовых инструментов среди россиян. По мнению эксперта, единственный недостаток гособлигаций заключается в том, что владельцу ОФЗ придётся их держать до срока погашения, поскольку продажа бумаг раньше времени приведёт к убыткам.

Впрочем, в новом году приобрести народные гособлигации можно будет только после январских каникул. В официальном сообщении Минфина говорится, что с 27 декабря по 8 января банки-агенты не будут принимать заявки от граждан на приобретение госбумаг.